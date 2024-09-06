Минус 1170 оккупантов, семь танков и 20 артсистем: Генштаб обновил данные по потерям РФ в войне

Украинские воины за сутки 5 сентября отминусовали 1170 российских оккупантов. В общей сложности враг потерял уже почти 630 тысяч своих военнослужащих.

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Также уничтожены десятки единиц военной техники и вооружения армии РФ. Обновленные данные по потерям врага за сутки и за все время полномасштабной агрессии России опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с уничтоженными накануне 1170 захватчиками общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 622 720 человек.

Активно шла накануне и "демилитаризация" российских оккупационных войск: за сутки уничтожено 197 единиц военной техники и вооружений РФ.

Так, захватчики лишились семи танков (всего уничтожено 8631 единиц этой техники), девяти боевых бронированных машин (16878), 20 артиллерийских систем (всего 17745), потеряли по одной РСЗО (1178) и системе ПВО (94).

Кроме того, украинские воины уничтожили 74 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего уже ликвидировано 14 732). В металлолом превращены 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн (24 116) и 13 единиц спецтехники (3 037).

Пока неизменным по сравнению с предыдущей сводкой остается количество уничтоженных самолетов (368), вертолетов (328), крылатых ракет (2 587), кораблей/катеров (28) и подлодок (одна).

Напомним, ранее в Нацгвардии показали штурм позиций врага в Харьковской области, проведенный воинами бригады "Хартия". Также нацгвардейцы рассказали о потерях российских войск.

Кроме того, в Третьей штурмовой показали, как выбивали врага из блиндажей в Харьковской области. Штурмовики провели операцию в посадке на Харьковщине. Несмотря на обстрелы химическими веществами, сложный ландшафт и ожесточенное сопротивление врага, защитники продолжали сражаться до полной ликвидации противника и закрепления на позициях.

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