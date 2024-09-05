Работала бригада 'Хартия': в Нацгвардии показали штурм позиций врага в Харьковской области и озвучили его потери. Видео

Украинские военные продолжают выбивать оккупантов с занятых позиций на Харьковщине. Так, недавно бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" провели успешный штурм позиций врага, нанеся значительные потери российским войскам.

Видео дня

Видео операции опубликовал в Telegram командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Перед штурмом защитники тщательно спланировали свои действия на макете местности и провели полевые тренировки.

Во время операции украинские воины уничтожили 34 и ранили 23 россиянина. Также они зачистили семь пехотных позиций, огневую позицию ПТРК, уничтожили гаубицу и отбросили врага на новую линию обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнять боевые задания в Харьковской области. На днях бойцы ударили из минометов по фортификационным сооружениям, которые оккупанты пытаются обустроить на Волчанском направлении.

Напомним, что на Запорожском направлении украинские пограничники обезвредили 12 вражеских беспилотников, которые оккупанты пытались использовать для атак на позиции украинских военных. Один из вражеских дронов был успешно пойман в специальную сетку.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении украинский FPV-дрон совершил эффектную атаку на позиции скрывавшихся в посадке российских оккупантов. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

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