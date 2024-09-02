Дракарис по-украински: в сети показали, как FPV-дрон с огнеметом выжигает позиции армии РФ на Запорожье. Видео

На Запорожском направлении украинский FPV-дрон совершил эффектную атаку на позиции скрывавшихся в посадке российских оккупантов. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

Видео дня

Видео этого удара было опубликовано в телеграмм-канале "КиберМука". Дрон, оснащенный зажигательной смесью, сначала захватил край посадки, а затем методично выжигал ее, заставляя врага покидать свои укрытия.

"РУБпАК 108-й ОБр ТрО выжигает посадку с п**орами FPV-дроном. Локация: севернее населенного пункта Украинское, Запорожская область", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как дрон постепенно двигается внутрь лесополосы, выжигая все на своем пути.

Напомним, накануне, 1 сентября, общие боевые потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 26 боевых бронированных машин, десять артиллерийских систем, одну РСЗО, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов.

Накануне стало известно, что бойцы 3-й ОШБр в Харьковской области поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Процесс "демилитаризации" воины запечатлели на видео.