Бойцы 3-й ОШБр на Харьковщине поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнемёту систему "Солнцепёк". Видео
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают наносить потери российской оккупационной армии на Харьковском направлении. Накануне защитники уничтожили мощную огнеметную систему врага.
В результате точного удара россияне потеряли ТОС-1А "Солнцепёк". Об этом в Telegram сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.
Огнеметная система 222-мм калибра стреляла зажигательными и термобарическими снарядами. Украинские военнослужащие навсегда превратили вражеский "Солнцепек" в гору металлолома.
Также бойцы 3-й ОШБр поразили зенитный ракетный комплекс "Тор". Кроме того, ударные дроны уничтожили пушку 2А36 "Гиацинт-Б".
Вместе с тем на счету батальона беспилотных систем вражеские грузовики, позиция БПЛА, блиндаж, башни с антеннами и автомобильный транспорт.
Напомним, военнослужащие ТрО ВСУ показали видео эффектного удара FPV-дрона по живой силе противника на территории Курской области РФ. Военнослужащий государства-агрессора пытался увильнуть от удара, но убежать у него не получилось.
Как писал OBOZ.UA, 23 августа в Третьей штурмовой бригаде заявили о начале наступления в Харьковской области. ВСУ продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра, враг при этом потерял значительное количество живой силы и техники с вооружением.
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