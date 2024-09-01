Бойцы 3-й ОШБр на Харьковщине поразили ЗРК 'Тор' и тяжелую огнемёту систему 'Солнцепёк'. Видео

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают наносить потери российской оккупационной армии на Харьковском направлении. Накануне защитники уничтожили мощную огнеметную систему врага.

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В результате точного удара россияне потеряли ТОС-1А "Солнцепёк". Об этом в Telegram сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Огнеметная система 222-мм калибра стреляла зажигательными и термобарическими снарядами. Украинские военнослужащие навсегда превратили вражеский "Солнцепек" в гору металлолома.

Также бойцы 3-й ОШБр поразили зенитный ракетный комплекс "Тор". Кроме того, ударные дроны уничтожили пушку 2А36 "Гиацинт-Б".

Вместе с тем на счету батальона беспилотных систем вражеские грузовики, позиция БПЛА, блиндаж, башни с антеннами и автомобильный транспорт.

Напомним, военнослужащие ТрО ВСУ показали видео эффектного удара FPV-дрона по живой силе противника на территории Курской области РФ. Военнослужащий государства-агрессора пытался увильнуть от удара, но убежать у него не получилось.

Как писал OBOZ.UA, 23 августа в Третьей штурмовой бригаде заявили о начале наступления в Харьковской области. ВСУ продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра, враг при этом потерял значительное количество живой силы и техники с вооружением.

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