Работал экипаж "Тень": попытка оккупанта убежать от дрона на Курщине закончилась фиаско. Видео

Военнослужащие ТрО ВСУ показали видео эффектного удара FPV-дрона по живой силе противника на территории Курской области РФ. Военнослужащий государства-агрессора пытался увильнуть от удара, но убежать у него не получилось.

Видео дня

Ролик был опубликован 28 августа на канале в Telegram Роты ударных беспилотных авиационных комплексов 103 отдельной бригады Территориальной обороны "Черный стриж". Точная дата съемки и локация не уточняются.

Операцию провел экипаж "Тень". Воины отметили, что использовали беспилотники донатеров – дроны закуплены на пожертвования, собранные во время сборов активиста Сергея Стерненко.

"Попытка рус*ка убежать от дрона где-то на Курщине закончилась фиаско", – подписали ролик представители РУБпАК.

За охотой на оккупанта наблюдал БПЛА-разведчик. Как видно на видео, военнослужащий РФ бежал со всех ног и пытался избежать дронового удара. Оператору украинского FPV-беспилотника это не помешало, он совершил прицельную атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа защитники Украины отминусовали 1360 российских захватчиков (убитыми и ранеными). Общие потери РФ в живой силе за время полномасштабной войны достигли почти 615 тысяч человек.

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