Силы обороны отминусовали 1360 оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Украинские воины в течение суток 30 августа отминусовали 1360 российских захватчиков. Общие потери России в живой силе к утру 31 августа достигли почти 615 тысяч человек.

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Уничтожены также 156 единиц вражеской техники и вооружения за сутки. Обновленные данные по потерям России в войне обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

С учетом отминусованных накануне 1360 российских захватчиков общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения к утру 31 августа достигли 614 950 человек.

Активно продолжалась также "демилитаризация" вражеского войска.

Так, накануне украинские воины уничтожили восемь российских танков (в общей сложности враг потерял их 8 582), 14 боевых бронированных машин (всего 16 736), 42 артиллерийские системы (17 614) и одну РСЗО (1176).

Также обезврежены 18 БпЛА оперативно-тактического уровня (14 471), одна крылатая ракета (2 557), 62 единицы автомобильной техники (23 825) и десять единиц спецтехники (2 977).

Неизменным пока остается количество уничтоженных средств ПВО (940), самолетов (368), вертолетов (328), кораблей/катеров (28), подводных лодок (одна).

Напомним, свой подсчет ликвидированных российских окупантов ведут журналисты из российских "Медиазоны" и ВВС. По состоянию на 30 августа они установили имена почти 70 тыс. оккупантов, уничтоженных в Украине с февраля 2022 года. Около 4 тысяч из них являлись офицерами русской армии.