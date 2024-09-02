Девять танков и 1300 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Накануне, 1 сентября, Силы обороны отминусовали 1300 российских захватчиков. К утру 2 сентября общие боевые потери России в живой силе составили около 617 600 человек.

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За сутки уничтожено более сотни единиц российской техники и вооружений. Детали относительно потерь врага обнародовали в Генштабе.

В общей сложности накануне враг потерял 122 единицы военной техники и вооружений.

За сутки, как отметили в Генштабе, россияне потеряли девять танков (в общей сложности уничтожено 8 601), 26 боевых бронированных машин (16 786), десять артиллерийских систем (17646) и одну РСЗО (1 177).

Не терял накануне враг средств ПВО (940), самолетов (368), вертолетов (328), крылатых ракет (2557) и кораблей/катеров (28). По-прежнему уничтожена только одна российская подлодка.

В то же время, БПЛА оперативно тактического уровня украинские воины за сутки уничтожили 30 единиц (14 537), автомобилей и автоцистерн – 44 (всего 23 925), спецтехники – две единицы (2 993).

Напомним, накануне стало известно, что бойцы 3-й ОШБр в Харьковской области поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Процесс "демилитаризации" воины запечатлели на видео.