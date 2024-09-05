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"Залетели в посадку": в Третьей штурмовой показали, как выбивали врага из блиндажей в Харьковской области. Видео

Иванна Шепель
War
2 минуты
339
'Залетели в посадку': в Третьей штурмовой показали, как выбивали врага из блиндажей в Харьковской области. Видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов на нашей земле. Так, недавно бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как выбивали врага из блиндажей.

Видео дня

По оккупантам отрабатывали штурмовики 1-го механизированного батальона, а кадры боя снял один из бойцов 3-й роты. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Третьей штурмовой бригады.

Штурмовики провели операцию в посадке на Харьковщине, где целый день выбивали российские войска из блиндажей и наблюдательных пунктов.

Несмотря на обстрелы химическими веществами, сложный ландшафт и упорное сопротивление врага, защитники продолжали сражаться до полной ликвидации противника и закрепления на позициях.

"Залетели в посадку": в Третьей штурмовой показали, как выбивали врага из блиндажей в Харьковской области. Видео

Ранее сообщалось, что в Курской области Силы специальных операций ВС Украины атакуют логистику войск РФ, чтобы снизить возможности вражеской обороны. Результат – минус семь уничтоженных единиц техники, из которых пять были понтонными автомобилями.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают наносить урон российским захватчикам по всем направлениям фронта. Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ на днях ударили по посадке, где засели оккупанты. Наши военные устроили противнику по-настоящему адскую ночь.

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