"Сработали четко": в ССО показали, как наносят удары по российской логистике на Курщине. Видео

В Курской области Силы специальных операций ВС Украины атакуют логистику войск РФ, чтобы снизить возможности вражеской обороны. Результат – минус семь уничтоженных единиц техники, из которых пять были понтонными автомобилями.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ССО ВСУ в четверг, 5 сентября. В ролике объединено эпизоды боевой работы сразу нескольких подразделений Силы специальных операций.

"Вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями, уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны", – рассказали военнослужащие.

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Комплексные удары показывают, как четко сработали воины ССО при уничтожении вражеских целей. Пресс-служба объяснила, что каждое подразделение имело отдельную задачу: разведку с неба, корректировку FPV-дронов, наведение артиллерии.

Напомним: Институт изучения войны в отчете за 4 сентября указал, что украинские силы за сутки добились небольшого продвижения на Курщине. Они прошли вперед вдоль дороги 38К-030 к юго-востоку от Коренево, а также в полях к юго-востоку от Дуровки.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам 4 сентября заявил, что в Курской области России "абсолютно все определенные задачи операции реализуются".

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