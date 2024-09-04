Устроили оккупантам адскую ночь: воины 63-й бригады эффектно выкосили вражескую посадку. Видео

Украинские воины продолжают наносить потери российским захватчикам на всех направлениях фронта. Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ на днях ударили по посадке, где засели оккупанты.

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Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале бригады. Наши военные устроили противнику по-настоящему адскую ночь.

"Артиллерия и батальон беспилотных систем 63 бригады устроили оккупантам бессонную и адскую ночь, выкосив посадку со свежим мясом", – говорится в сообщении.

На ролике видны попадания по позициям россиян и результаты работы наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнять боевые задания в Харьковской области. На днях бойцы ударили из минометов по фортификационным сооружениям, которые оккупанты пытаются обустроить на Волчанском направлении.

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