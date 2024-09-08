Украинские бойцы уничтожили авто с оккупантами и полевой склад с боекомплектом: видео

Украинские воины продолжают успешно "демилитаризировать" российские оккупационные войска на нашей территории. На одном из направлений фронта наши защитники нанесли точный удар по вражеским позициям, уничтожив автомобиль с оккупантами и полевой склад боеприпасов.

Видео дня

По оккупантам отработали бойцы Отдельного отряда беспилотных систем "Крылья ОМЕГИ". Видео с результатами точных ударов опубликовано в Telegram-канале полковника Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислава Назарова.

"Бойцы Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" уничтожили авто с личным составом врага и полевой склад с боекомплектом", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские пограничники в Запорожском направлении уничтожили пулеметный расчет и наблюдательный пункт оккупантов. По вражеским объектам ударили FPV-дронами.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько территорий на Курщине контролируют ВСУ : по словам президента, речь идет о более чем 1300 кв. км и более 100 населенных пунктов. Также глава государства заявил, что за время операции ВСУ в Курщине Россия потеряла около шести тысяч своих солдат.

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