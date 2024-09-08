Артиллерия пограничников сорвала оккупантам ротацию под Волчанском: видео
Украинские пограничники бригады "Гарт" сорвали ротацию российских войск под Волчанском в Харьковской области. По врагу отработала артиллерия.
Благодаря точной работе бойцов уничтожены вражеские позиции, по меньшей мере три оккупанта ликвидированы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
Напомним, накануне пограничники показали уничтожение "Буханки" (УАЗа) россиян, обнаруженной пилотами БПЛА Краматорского пограничного отряда. По цели точно отработали с помощью FPV-дрона.
На кадрах виден момент попадания FPV-дрона в машину россиян и поднявшийся в небо после этого столб дыма.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили пулеметный расчет и наблюдательный пункт оккупантов. По вражеским объектам ударили FPV-дронами.
– Пограничники уничтожили вражескую пушку, которую оккупанты пытались спрятать в лесополосе. Бойцы применили по технике FPV-дрон.
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