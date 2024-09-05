Отработали точно: пограничники уничтожили вражескую пушку на юге. Видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать на фронте оккупантов и военную технику вражеского российского войска. Так, недавно пограничники продемонстрировали, как уничтожили вражескую пушку, которую оккупанты пытались спрятать в лесополосе.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы. Вражескую технику защитники подстрелили на юге Украины.

Пограничники разбили пушку противника метко применив по ней FPV-дрон.

Напомним, что недавно бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" провели успешный штурм позиций врага, нанеся значительные потери российским войскам. Перед штурмом защитники тщательно спланировали свои действия на макете местности и провели полевые тренировки.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении украинские пограничники обезвредили 12 вражеских беспилотников, которые оккупанты пытались использовать для атак на позиции украинских военных. Один из вражеских дронов был успешно пойман в специальную сетку.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении украинский FPV-дрон совершил эффектную атаку на позиции скрывавшихся в посадке российских оккупантов. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

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