'Буханка' сгорела: пограничники точным ударом FPV-дрона уничтожили транспортное средство оккупантов на Волчанском направлении. Видео

На Волчанском направлении военнослужащие Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнять боевые задачи и наносить потери врагу. На днях они уничтожили транспортное средство оккупантов.

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Об этом рассказали на официальной странице ГПСУ. "Буханку" (УАЗ) россиян обнаружили пилоты БПЛА Краматорского пограничного отряда.

После этого по цели точно отработали с помощью FPV-дрона.

"Буханка" сгорела: точным ударом FPV-дрона пограничники уничтожили транспортное средство оккупантов на Волчанском направлении", – сказано в сообщении.

На кадрах виден момент попадания FPV-дрона в машину россиян и поднявшийся в небо после этого столб дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы ГПСУ ударили из минометов по фортификационным сооружениям, которые оккупанты пытаются обустроить на Волчанском направлении. Под удар пограничников попали огневые опорные пункты и блиндажи войск РФ.

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