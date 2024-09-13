Взорвали БМП и забросали взрывчаткой танк: в 63 ОМБр показали, как демилитаризуют оккупантов. Видео

Силы обороны Украины продолжают демилитаризовать русскую оккупационную армию. В сети появилось видео, где защитники ночью взорвали БМП на мине и забросали взрывчаткой танк.

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Меткие удары по технике врага нанесли пилоты батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады. Видео было опубликовано в Telegram-канале бригады.

"Демилитаризация российской бронетехники продолжается – ночью пилоты батальона беспилотных систем 63 бригады взорвали на мине БМП и забросали взрывчаткой танк", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники бок о бок с собратьями из других составляющих Сил обороны воюют на передовых позициях по разным направлениям, в частности на Луганщине. Там защитники из рядов бригады "Помста" наносят врагу значительные потери.

Напомним, всего накануне, 12 сентября, Силы обороны отминусовали 1220 оккупантов и почти 300 единиц военной техники и вооружений РФ. В частности, уничтожены 18 танков, 48 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отразили штурм российских оккупационных войск из 46 единиц техники. Через пол дня было четыре волны вражеских штурмов, противнику пришлось отступить, понеся потери.