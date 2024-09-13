Было четыре волны штурмов: 46 ОАэмбр на Кураховском направлении остановила 46 единиц вражеской техники. Видео

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отбили штурм российских оккупационных войск из 46 единиц техники. За пол дня было четыре волны вражеских штурмов, противнику пришлось отступить, понеся потери.

Видео дня

Видео отражения атак войск РФ опубликовали на официальном Telegram-канаде бригады. Как говорится в сообщении, оккупантам пришло в голову установить рекорд – 12 сентября начиная с 5:45 они пытались проломить оборону украинских десантников четырьмя волнами штурмов.

Враг использовал танки, БТРы, БМП и пехоту на мотоциклах – в общей сложности применил в штурме 46 единиц техники.

"И рекорд был установлен! Такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46 бригады еще действительно не было", – отметили в 46 ОАэмбр.

Бойцам удалось уничтожить 15 единиц техники (9 БМП, 2 танка, 2 БТРа и 2 мото) и вывести из строя 11 БМП.

"Кто из врагов успел вовремя скрыться, тем, считай, повезло – поживут еще. "Но недолго, – уверяют десантники, – до следующей горячей встречи!", – подчеркнули в бригаде.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия наступает с трех сторон на населенный пункт Курахово, расположенный неподалеку от Покровска на Донетчине. оккупанты безуспешно пытаются проводить штурмовые действия. В последнее время продвижение врага значительно снизилось.

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