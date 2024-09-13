Оккупанты наступают с трех сторон на Курахово Донецкой области: чем важен этот город и каковы угрозы. Карта

Российская оккупационная армия наступает с трех сторон на населенный пункт Курахово, расположенный неподалеку от Покровска Донецкой области. Оккупанты безуспешно пытаются проводить штурмовые действия. В последнее время продвижение врага значительно снизилось.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" в четверг, 12 сентября, сказал исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков. Он отметил, что Курахово находится в относительном тылу, если оценивать его как основное боевое направление, а Покровское и Угледарское направление – флангами.

Россияне, по словам военного, сейчас продвинулись немного вперед на Покровском и Угледарском направлениях, а Курахово в относительном окружении с трех сторон – прямо по фронту, слева и справа.

"Россияне безуспешно здесь пытаются что-то сделать, если мы видим какое-то движение, то чаще всего эти колонны, танковые колонны, бронированные колонны, пойдут к нашим дружественным подразделениям налево или направо. На нашем направлении вообще ничего у них не получается абсолютно. И даже по той же карте Deep State, если оценивать ее как такой достоверный ресурс, то оккупировано село Георгиевка, за которым далее уже Максимильяновка, что является уже частично нулем, и дорога на Курахово без изменений. Соответственно, их там держат", – рассказал Войтенков.

Военный добавил, что захват Курахово даст оккупационным российским войскам доступ к господствующим высотам. Однако сейчас угроза захвата города не наблюдается.

"Говоря о стратегическом пункте, то в Курахово есть господствующие высоты, которые с точки зрения ведения боя неплохо было бы занять. Здесь много холмов также есть, но опять же, как я вижу, город готовится к обороне, прокапывают траншеи, противотанковые рвы, и места, которые могут стать потенциальным форпостом для россиян, не допустить их дальше, чтобы они не шли на следующие населенные пункты", – сказал Войтенков.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что следующие десять дней могут быть решающими на фронте. Если до 20 сентября россиянам не удастся добиться значительного продвижения на Покровском направлении, их ресурсы и возможности, скорее всего, будут исчерпаны.

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