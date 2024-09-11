'На стороне россиян – фактор артиллерии и авиации': Селезнев оценил ситуацию на фронте и объяснил, почему ближайшие дни определяющие

Следующие десять дней могут быть решающими на фронте. Если до 20 сентября россиянам не удастся добиться значительного продвижения на Покровском направлении, их ресурсы и возможности, скорее всего, будут исчерпаны.

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Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. В то же время он предупредил, что не стоит считать ситуацию на Покровском направлении стабилизированной, поскольку враг продолжает перебрасывать силы, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Бои на этом направлении остаются интенсивными, при этом российские командиры игнорируют значительные потери, в том числе в живой силе. Враг все чаще применяет пехотные атаки, поддерживаемые артиллерией и авиацией, и активно использует управляемые авиационные бомбы, более сотни в сутки.

"Соответственно, при таких условиях говорить о том, что ситуация полностью стабилизирована украинской армией, не приходится. Хотя Генштаб ВСУ прилагает все усилия для того, чтобы направить дополнительные силы и средства для удержания наших позиций на Покровском направлении. Сейчас мы наблюдаем один из элементов стратегической обороны. Уровень потерь наступающей стороны в 3, 5, а то и в 7 раз больше, чем уровень потерь обороняющейся стороны.

Безусловно, на стороне россиян фактор артиллерии и авиации, нам сложно бороться с этим компонентом противника. Но мы ведем оборонительные бои, в том числе под прикрытием промышленной застройки. Хотя противник иногда отчитывается о захвате каких-то промышленных объектов, представляю, какую цену они платят за эту возможность, заявил эксперт.

Селезнев считает, что можно уже утверждать, что стратегические запасы российской армии исчерпаны, а оперативные запасы тоже почти на грани. Возможности россиян усиливать отдельные направления ограничиваются только отдельными батальонами или, в лучшем случае, полками. Поэтому говорить о том, что враг способен вести активные наступательные действия в течение нескольких следующих месяцев, нет оснований. Это подтверждает прогноз Буданова, который отметил, что к началу октября иссякнут все ресурсы противника.

По словам Селезнева, сейчас важно быть осторожным в прогнозах способности украинской армии удерживать определенные позиции на Покровском направлении. Однако враг не должен питать иллюзий: если раньше он не смог реализовать свои территориальные амбиции в более благоприятных условиях, то теперь, после усиления украинских позиций на этом направлении, его перспективы выглядят очень призрачными.

"Думаю, ближайшие десять дней станут определяющими. Если до 20 сентября у россиян не будет каких-либо значительных продвижений вглубь наших боевых порядков на Покровском направлении, то, думаю, на этом их силы, средства и возможности будут исчерпаны. То, что мы ежедневно видим в сводках нашего Генштаба, – это огромный уровень российских потерь. Он просто поражает. Множество уничтоженной живой силы, бронетехники, вооружений, спецтехники. Эти цифры отражают не только интенсивность боевых действий, но и факт того, что противник готов нести потери любого уровня, лишь бы достичь результатов", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Покровском направлении продолжают попытки прорвать украинскую оборону. В частности, они надеются протиснуть благодаря количеству живой силы. Однако украинские воины плодотворно работают над уничтожением этого преимущества.

Напомним, в течение суток 7 сентября общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, две РСЗО, 80 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и десять единиц специальной техники.

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