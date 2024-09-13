У врага минус танк, склады БК и не только: в ГПСУ показали, как устраивают 'бавовну' в Луганской области. Видео

Украинские пограничники плечом к плечу с другими составляющими Сил обороны воюют на передовых позициях на разных направлениях, в частности на Луганщине. Там защитники из рядов бригады "Помста" наносят врагу значительные потери.

Видео дня

За несколько последних дней операторы БпЛА бригады повредили или уничтожили четыре единицы бронетехники, грузовики, несколько складов БК и пехоту армии Путина. "Демилитаризацию" с "денацификацией" они зафиксировали на видео.

В результате мощной боевой работы пограничников бригады "Помста" на Лушанщине им удалось собрать немалый "урожай" уничтоженной или поврежденной техники.

Так, всего за несколько дней благодаря точным ударам воинов были повреждены:

танк

боевая машина пехоты

боевая машинадесанта

многоцелевой транспортер легкий бронированный

несколько грузовиков.

Также в воздух воины высадили полевые склады БК россиян, а российских пехотинцев отправили на концерт к Кобзону.

Напомним, всего накануне, 12 сентября, Силы обороны отминусовали 1220 оккупантов и почти 300 единиц военной техники и вооружений РФ. В частности, уничтожены 18 танков, 48 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы.