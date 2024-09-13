У врага минус танк, склады БК и не только: в ГПСУ показали, как устраивают "бавовну" в Луганской области. Видео
Украинские пограничники плечом к плечу с другими составляющими Сил обороны воюют на передовых позициях на разных направлениях, в частности на Луганщине. Там защитники из рядов бригады "Помста" наносят врагу значительные потери.
За несколько последних дней операторы БпЛА бригады повредили или уничтожили четыре единицы бронетехники, грузовики, несколько складов БК и пехоту армии Путина. "Демилитаризацию" с "денацификацией" они зафиксировали на видео.
В результате мощной боевой работы пограничников бригады "Помста" на Лушанщине им удалось собрать немалый "урожай" уничтоженной или поврежденной техники.
Так, всего за несколько дней благодаря точным ударам воинов были повреждены:
- танк
- боевая машина пехоты
- боевая машинадесанта
- многоцелевой транспортер легкий бронированный
- несколько грузовиков.
Также в воздух воины высадили полевые склады БК россиян, а российских пехотинцев отправили на концерт к Кобзону.
Напомним, всего накануне, 12 сентября, Силы обороны отминусовали 1220 оккупантов и почти 300 единиц военной техники и вооружений РФ. В частности, уничтожены 18 танков, 48 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы.
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