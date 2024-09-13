ВСУ за сутки отминусовали 1220 оккупантов и почти 300 единиц военной техники и вооружений РФ

Украинские воины "денацифицировали" 1220 российских оккупантов за сутки. Также на протяжении 12 сентября на фронте были уничтожены почти 300 единиц вражеской военной техники и вооружений.

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В частности, захватчики недосчитались 18 танков, 48 боевых бронированных машин и 52 артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям России в войне обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Выведя с поля боя 1220 оккупантов за минувшие сутки, украинские воины довели общие боевые потери России в живой силе до 631 420 человек.

Также россияне накануне потеряли 288 единиц военной техники и вооружений.

В частности, уничтожено 18 танков (в общей сложности враг потерял их 8 671), 48 боевых бронированных машин (17 003), 52 артиллерийские системы (18 061) и одну РСЗО (1185).

Кроме того, недосчитались россияне 80 БпЛА оперативно-тактического уровня (15113), 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн (24560) и 10 единиц специальной техники (3071).

Неизменным остается количество уничтоженных российских средств ПВО (945), самолетов (369), вертолетов (328), крылатых ракет (2 591), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, ранее в Третьей штурмовой показали работу нового дрона, выжигающего целые посадки за раз. Речь идет о беспилотниках, которые часто называют "дронами-драконами": они распыляют над противником зажигательную смесь.

Раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, называемая термитом, имеет температуру горения от 2200 градусов по Цельсию. Она выжигает вражеские позиции, склады БК и всю занятую оккупантами "зеленку".