'Ноу-хау в стиле Вьетнама': в Третьей штурмовой показали работу нового дрона, выжигающего целые посадки за раз. Видео

Третья отдельная штурмовая бригада начала применять так называемые "дроны-драконы". У новой украинской разработки еще нет общепринятого названия, это беспилотники, распыляющие над противником термит.

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Третья ОШБ назвала новый БПЛА "смертельным против оккупантов". С его помощью украинские защитники выжигают сразу целые посадки с врагом.

"Это ноу-хау в стиле лихого Вьетнама. Первые кадры от Третьей штурмовой – применение против россиян на Харьковщине нового вида БПЛА. Пахнет как "Лаки Страйк", как жгучая месть и как хорошо обжаренная вражеская пехота", – отметили "азовцы".

Они добавили, что новинка "распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить вражеские позиции, склады БК и всю занятую оккупантами зеленку".

Как сообщал OBOZ.UA, "дрон-дракон" распыляет над врагом термит. Таким образом, потоки фактически расплавленного металла льются на занятые захватчиками позиции. Раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, называемая термитом, горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию.

Падая с беспилотника, термит напоминает огонь, вырывающийся из пасти мифического дракона, из-за чего дроны и получили свое название.

3-я отдельная штурмовая бригада – соединение Сухопутных войск ВС Украины численностью в бригаду. Она создана из отрядов территориальной обороны "Азовцев" и полка "ССО Азов". В 2023 году полк был преобразован в отдельную штурмовую бригаду.

Именно 3-я отдельная штурмовая бригада в сентябре 2023 года освободила Андреевку возле Бахмута. И именно она в феврале 2024 года прикрывала уход украинских войск из Авдеевки. Подразделения бригады были на территории коксохима.

Напомним: те беспилотники, в разработке и развитии которых принимают участие специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины, на сегодня способны поражать любые цели на расстоянии до 1 800 км. Таким образом, в зоне поражения оказалась значительная часть инфраструктуры РФ, работающей на войну – как на суше, так и в море и небе.

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