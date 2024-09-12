'Враг не имеет покоя даже в укрытиях': в сети показали, как ВСУ уничтожают оккупантов в Запорожье. Видео

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Так, недавно защитники продемонстрировали успешное уничтожение вражеских сил в Запорожской области.

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Соответствующее видео работы военных опубликовали в Telegram-канале "Маруполь. Сопротивление". На этот раз защитникам с помощью дрона удалось поразить вражеское укрытие.

" В Запорожской области продолжается успешное уничтожение вражеских сил. Враг не имеет покоя даже в своих укрытиях. Наши воины неустанно наносят удары, приближая победу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады поразили ряд объектов российских кафиров в Харьковской области. Ударными дронами бойцы атаковали, в том числе: личный состав, российский танк, миномет, вражескую антенну и дважды попали в состав БК.

Напомним, что украинские военнослужащие поразили ТОС-1А "Солнцепек" в районе города Часов Яр Донецкой области. По системе ударили FPV-дроны батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 11 сентября еще 1270 российских захватчиков стали "трехсотыми" и "двухсотыми". Кроме того, Силы обороны нашей страны отминусовали более сотни единиц техники и вооружения РФ, в том числе 73 артсистемы.

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