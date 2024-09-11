Перехватили пехоту и дважды попали в состав БК: в Третьей штурмовой показали точную работу по оккупантам на Харьковщине. Видео

Украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады поразили ряд объектов российских оккупантов в Харьковской области. Ударными дронами бойцы атаковали, в частности: личный состав, российский танк, миномет, вражескую антенну и дважды попали в состав БК.

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Зажигательное видео показали в Telegram 3 ОШБр. Военные отметили, что врага не спасает маскировка – после дешифрования изображений с неба украинские пилоты уничтожают и технику, и оружие захватчиков.

Напомним, что украинские военнослужащие поразили ТОС-1А "Солнцепек" в районе города Часов Яр Донецкой области. По системе ударили FPV-дроны батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Поздно вечером 10 сентября российский истребитель Су-30СМ скрылся с радаров после того, как запустил ракеты Х-31П по Одесщине. На месте его исчезновения продолжаются спасательно-розыскные работы.

– Воины 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдерживают российских оккупантов восточнее населенного пункта Невское. Россияне хотя и небольшими штурмовыми действиями, но пытаются наступать на позиции наших военных.

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