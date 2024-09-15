Военных профи отправляют на убой: в ISW заявили о выгодной Украине тенденции в войсках РФ

Часть российских полевых командиров продолжают изо всех сил помогать Украине в войне: они принимают решения, снижающие общее качество российских сил. В частности, вместо того, чтобы учить российских военных управляться с техникой и применять технологии и инновации в боевых операциях, эти командиры гонят подготовленных "профи" в пехотные штурмы.

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И некоторые российские командиры используют эти штурмы как средство, чтобы расправиться с неугодными из соображений личной мести. Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

"Некоторые российские полевые командиры продолжают принимать решения, которые ухудшают общее качество их подчиненных сил, предпочитая тактику фронтового наступления под руководством пехоты, а не воспитание технических специалистов, которые позволят российским военным улучшить полевые технологии и инновации в боевых операциях", – отметили в ISW.

Об одном крайне красноречивом случае, подтверждающем общую тенденцию, еще 13 сентября начали сообщать разнообразные Z-каналы. Речь идет об истории двух оккупантов – операторов БпЛА 87 мотострелкового полка 1-й "Славянской" мотострелковой бригады (ранее известной как "1-й армейский корпус "ДНР") с позывными "Гудвин" и "Эрнест", которые были ликвидированы во время штурма на Покровском направлении. В штурм их принудительно отправил полевой командир – в качестве наказания за критику командования.

О том, что мстительный командир прибег к такому способу расправы, стало известно из предсмертных видео, записанных "дроноводами", в которых те рассказали о ситуации и их принудительной переброске на выполнение штурмовых задач.

Видео и саму историю активно распространяли российские "военкоры", некоторые из них добавляли, что слышали много подобных историй, и утверждали, что "практика отправки специалистов, таких как специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ), снайперы, пулеметчики и операторы беспилотников, для проведения Лобовые штурмы в качестве наказания за инакомыслие являются обычным делом, особенно среди подразделений 51-го армейского корпуса".

"Первый заместитель "министра информации ДНР" Данил Безсонов заявил, что действовавший в Херсонской области командир морского спецназа "Комендант" также разделил своих подчиненных на штурмовые группы на основе личной мести, а командир, действовавший в Донецкой области, прислал талантливого киберхакера в штурмовое подразделение за несогласие с командой, после чего хакер погиб в бою", – отмечает ISW.

"Военкоры" также жаловались, что подобная практика является признаком плохой командной дисциплины и ухудшает качество российских сил.

В ISW напомнили, что ранее уже констатировали: зависимость российского военного командования от тактики фронтального штурма силами пехоты стерла отличия между "элитой" вроде воздушно-десантных сил или морской пехоты и обычными военными подразделениями. И в итоге ухудшила боеспособность российской армии.

"Отчеты о том, что российские командиры заставляли личный состав с большей технической специализацией проводить такие фронтальные атаки, согласовываются с этой более широкой схемой, которая наблюдается", – считают аналитики.

Они также отмечают, что пулеметчики и снайперы, хотя и не принадлежат к техническим специалистам, все же обладают навыками, позволяющими достичь других эффектов, чем способна достичь пехота, осуществляющая фронтальный штурм тактической цели.

"Используя специалистов любой категории как дополнительные силы для фронтовых атак, российское командование теряет возможность должным образом использовать любые специальности, которые они могли бы интегрировать в свои соответствующие подразделения, еще более демонстрируя, что большинство российских войск на передовой были сокращены до недостаточной численности и некачественных мотострелковых частей. Использование специалистов, знакомых с более продвинутыми боевыми технологиями, такими как беспилотники и системы РЭБ, вероятно, усиливает эти эффекты. В то время как украинские войска постоянно демонстрируют высокий уровень тактических и технических инноваций, российские военные, похоже, намеренно подрывают собственную способность интегрировать инновации в боевые действия", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что по состоянию на 14 сентября ВСУ имели новые успехи в Курщине. Защитники взяли под контроль еще несколько российских сел.

Также сообщалось, что армия России будет вынуждена перебросить войска с других направлений на Курщину, чтобы противостоять ВСУ.