ВСУ имеют успехи на Курщине, взяты под контроль новые села РФ – ISW

Украинские силы продолжают наступление на Курщине. Подтверждено продвижение сил обороны и взятие ими под контроль нескольких населенных пунктов.

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Продвижение наблюдается и в районе Суджи и Коренево, и в Глушковском районе региона, куда украинские воины зашли на днях. О ситуации рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

В течение 14 сентября, утверждают аналитики, украинские войска продолжали наступление в Глушковском районе Курской области. Геолокационные кадры, проанализированные экспертами, подтверждают присутствие украинцев в южной части села Веселое (на юго-западе от Глушково), а один из российских военных блогеров заявил, что ВСУ контролируют уже весь населенный пункт.

Российские источники также сообщали о продвижении украинских войск к западу от населенного пункта Медвежье и в полях к югу от Теткино (расположено в 25 км к юго-западу от Глушково) вдоль границы с Сумщиной. Они также отмечали, что 13 и 14 сентября украинцы проводили штурмы в районе Медвежьего, Веселого и Обуховки, а также около Нового Пути.

На этом участке в Глушковском районе Силам обороны пытаются противодействовать части российского 56-го воздушно-десантного полка (7-я дивизия воздушно-десантных войск) и 106-й дивизии НДС, по крайней мере, об этом заявляют российские пропагандисты.

Имеют украинские воины успехи и в районе Суджи. 14 сентября они продвигались севернее этого райцентра, продолжая наступательные операции по всему выступу.

Один из российских "военкоров" сообщал о переходе под контроль украинцев Черкасского Поречья (севернее Суджи).

Также россияне утверждали, что Силы обороны 13 и 14 сентября продолжали атаки вблизи Апанасовки (юго-западнее Коренево), возле Любимовки и Обуховки (юго-восточнее Коренево), близ Марьевки, а также возле Русской Конопельки (юго-восточнее Суджи)).

Российские войска тем временем14 сентября продолжали свою контратаку. На основании геолокационных кадров от 13 сентября аналитики ISW зафиксировали запад россиян в западную часть Любимовки в результате механизированного штурма, между тем один из российских военных блогеров уверял, что им удалось пройти к юго-западной окраине этого населенного пункта, а также продвинуться на полях западнее населенного пункта Дарьино (южнее Любимовки).

Кадры же от 14 сентября засвидетельствовали присутствие пехоты 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ в центре населенного пункта Борки (юго-восточнее Суджи), поэтому можно предположить, что в пределах этого села россияне имели продвижение.

Насколько это продвижение значительно – не могут договориться между собой российские пропагандисты. Пока один из них уверял, что все село уже находится под контролем РФ, другой уточнял, что в западной части населенного пункта все еще есть украинские силы.

На этом направлении, помимо прочего, замечены подразделения 155 бригады военно-морского флота РФ, а также 11 и 83 бригад воздушно-десантных войск.

Напомним, накануне в ISW подтвердили, что ВСУ зашли еще в один район в Курской области. Между тем, западные СМИ вынуждены были признать, что ошиблись с изначальными оценками масштабов нового прорыва украинцами украинско-российской границы в пределах Курщины: они, как выяснилось впоследствии – более серьезны, чем считалось ранее.