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Армия России будет вынуждена перебросить войска с других направлений на Курщину, чтобы противостоять ВСУ – аналитики ISW

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Операция ВСУ в Курской области России

Россияне продолжают попытки контратаковать украинские силы в Курской области. Однако для того, чтобы остановить украинцев, российскому командованию придется перебросить в регион дополнительные силы с других направлений, где сейчас ведутся бои.

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Об этом идет речь в новом материале американского Института изучения войны (ISW). Аналитики также отмечали, что курская операция Украины сорвала намерения России атаковать наше государство с севера, в том числе на Сумщине.

О том, что Россия начала на Курщине контрнаступательную операцию, уже неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Высказались по поводу этой операции и в США: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер подтвердил, что США наблюдали попытку россиян провести "определенную контрнаступательную операцию", однако пока она носит "маргинальный" или "незначительный" характер.

Армия России будет вынуждена перебросить войска с других направлений на Курщину, чтобы противостоять ВСУ – аналитики ISW

Аналитики ISW также отметили, что отслеживают российские контратаки на Курщине, однако о широкомасштабных действиях, свидетельствующих о начале согласованной контрнаступательной операции с целью полного вытеснения украинских сил из этого региона, пока речь не идет.

По данным, озвученным Зеленским, россияне сконцентрировали на Курщине около 40 тысяч военнослужащих. Однако он не уточнил, входят ли в эту цифру исключительно военнослужащие российской армии, или она учитывает еще и срочников, пограничников, росгвардейцев и служащих структур МВД РФ.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец в это время называет несколько меньшую цифру: 33-35 тысяч российских военнослужащих.

В то же время, согласно заявлению Зеленского, в планах российского командования – сосредоточение на Курщине около 60-70 тысяч военнослужащих (при том, что, по оценкам американских чиновников, для вытеснения украинцев с Курщины России необходимо не менее 50 тысяч бойцов).

Однако, добавляют в ISW, к качественному составу этих сил возникают вопросы.

"Российская власть в основном полагалась на плохо обученных и экипированных военнообязанных и небольшие элементы российских регулярных и нерегулярных сил, чтобы противостоять украинскому вторжению в Курскую область, и маловероятно, что большинство нынешней российской группировки сил в Курской области состоит из боевых опытных частей", – отметили аналитики.

Для возвращения захваченной Украиной части Курской области, продолжили в ISW, России, вероятно, понадобится больше живой силы и техники, чем она сконцентрировала в регионе. И чем меньше среди российского контингента будет тех, у кого есть боевой опыт – тем больше войск необходимо будет перебросить на Курщину.

Однако переброс подразделений российских воздушно-десантных сил с линии фронта в Украине в Курскую область может свидетельствовать о том, что российское командование планирует перемещать свои "элитные" и более боеспособные подразделения для возобновления контроля над регионом.

"Российским военным, несомненно, придется передислоцировать уже участвующие в текущих наступательных операциях подразделения или оперативные резервы из Украины в Курскую область, чтобы разместить боеспособные подразделения, необходимые для крупной контрнаступательной операции, а затем впоследствии охранять международную границу от будущего украинского вторжения", – добавили в ISW.

В то же время, аналитики привели заявление Зеленского о том, что украинская операция в Курской области сорвала намерения РФ начать вторжение на северо-востоке Украины, в частности на Сумщине. По словам президента, Россия планировала создать несколько буферных зон вдоль границы "с востока на север" и намеревалась начать большие наступательные операции с целью захвата украинских облцентров (очевидно, речь идет о Харькове и Сумах).

Учитывая, что Сумы находятся в 25 км от российско-украинской границы, а Харьков – в 30, отмечают аналитики, речь идет о намерениях россиян продвинуться на территорию Украины по меньшей мере на 25 км вглубь Сумщины и Харьковщины и начать активизацию на более широком фронте между двумя облцентрами.

Об уменьшении угрозы вторжения РФ с севера после начала наступления на Курщине говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В ISW добавили, что российское наступление на севере Харьковщины сначала трактовали как попытку россиян растянуть украинские силы вдоль северной границы, что облегчило бы для РФ продвижение по другим направлениям, в частности в Донецкой области. Однако после того, как летом 2024 года украинским воинам удалось остановить продвижение россиян на Харьковском направлении и начать контратаковать, отбрасывая россиян назад – намерения открыть новый фронт российское командование вполне могло вынашивать.

"Российское военное командование, возможно, намеревалось провести дополнительные наступательные операции вдоль более широкого и сплошного фронта на северо-востоке Украины, чтобы значительно растянуть украинские силы вдоль международной границы после стабилизации Украиной линии фронта на север и северо-восток от города Харьков", – говорится в сообщении .

В то же время, по словам Зеленского, украинская операция на Курщине уже начала влиять на российское наступление в Донецкой области. Он уверяет, что она "замедлила" продвижение россиян в этом регионе и снизила преимущество войск РФ в артиллерии: если раньше один выпущенный украинскими воинами снаряд Россия выпускала 12, сейчас разрыв сократился до 2,5 до 1 в пользу РФ.

"ISW не может проверить заявление Зеленского, хотя темпы продвижения России в районе Покровска заметно замедлились с начала сентября 2024 года... ISW недавно заметила признаки того, что российские власти опрокинули ограниченные части вероятно российских резервных подразделений из Донецкой области, в частности с Покровского направления, в Курскую область для противодействия украинскому вторжению. Такие ограниченные передислокации вряд ли окажут немедленное влияние на темп российских наступательных операций, хотя российским силам может быть трудно поддерживать текущий темп наступления в будущем, если российские власти проведут дополнительные передислокации резервных сил в Донецкой области", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что войска РФ столкнутся с большими вызовами во время контрнаступления на Курщине. Противостояние с украинскими воинами в этом российском регионе для армии Путина "легкой прогулкой" точно не будет.

Также аналитики пристально следят за ситуацией в Донецкой области: 12 сентября они констатировали, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Покровска, бои продолжаются.

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