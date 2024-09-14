Армия России будет вынуждена перебросить войска с других направлений на Курщину, чтобы противостоять ВСУ – аналитики ISW

Россияне продолжают попытки контратаковать украинские силы в Курской области. Однако для того, чтобы остановить украинцев, российскому командованию придется перебросить в регион дополнительные силы с других направлений, где сейчас ведутся бои.

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Об этом идет речь в новом материале американского Института изучения войны (ISW). Аналитики также отмечали, что курская операция Украины сорвала намерения России атаковать наше государство с севера, в том числе на Сумщине.

О том, что Россия начала на Курщине контрнаступательную операцию, уже неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Высказались по поводу этой операции и в США: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер подтвердил, что США наблюдали попытку россиян провести "определенную контрнаступательную операцию", однако пока она носит "маргинальный" или "незначительный" характер.

Аналитики ISW также отметили, что отслеживают российские контратаки на Курщине, однако о широкомасштабных действиях, свидетельствующих о начале согласованной контрнаступательной операции с целью полного вытеснения украинских сил из этого региона, пока речь не идет.

По данным, озвученным Зеленским, россияне сконцентрировали на Курщине около 40 тысяч военнослужащих. Однако он не уточнил, входят ли в эту цифру исключительно военнослужащие российской армии, или она учитывает еще и срочников, пограничников, росгвардейцев и служащих структур МВД РФ.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец в это время называет несколько меньшую цифру: 33-35 тысяч российских военнослужащих.

В то же время, согласно заявлению Зеленского, в планах российского командования – сосредоточение на Курщине около 60-70 тысяч военнослужащих (при том, что, по оценкам американских чиновников, для вытеснения украинцев с Курщины России необходимо не менее 50 тысяч бойцов).

Однако, добавляют в ISW, к качественному составу этих сил возникают вопросы.

"Российская власть в основном полагалась на плохо обученных и экипированных военнообязанных и небольшие элементы российских регулярных и нерегулярных сил, чтобы противостоять украинскому вторжению в Курскую область, и маловероятно, что большинство нынешней российской группировки сил в Курской области состоит из боевых опытных частей", – отметили аналитики.

Для возвращения захваченной Украиной части Курской области, продолжили в ISW, России, вероятно, понадобится больше живой силы и техники, чем она сконцентрировала в регионе. И чем меньше среди российского контингента будет тех, у кого есть боевой опыт – тем больше войск необходимо будет перебросить на Курщину.

Однако переброс подразделений российских воздушно-десантных сил с линии фронта в Украине в Курскую область может свидетельствовать о том, что российское командование планирует перемещать свои "элитные" и более боеспособные подразделения для возобновления контроля над регионом.

"Российским военным, несомненно, придется передислоцировать уже участвующие в текущих наступательных операциях подразделения или оперативные резервы из Украины в Курскую область, чтобы разместить боеспособные подразделения, необходимые для крупной контрнаступательной операции, а затем впоследствии охранять международную границу от будущего украинского вторжения", – добавили в ISW.

В то же время, аналитики привели заявление Зеленского о том, что украинская операция в Курской области сорвала намерения РФ начать вторжение на северо-востоке Украины, в частности на Сумщине. По словам президента, Россия планировала создать несколько буферных зон вдоль границы "с востока на север" и намеревалась начать большие наступательные операции с целью захвата украинских облцентров (очевидно, речь идет о Харькове и Сумах).

Учитывая, что Сумы находятся в 25 км от российско-украинской границы, а Харьков – в 30, отмечают аналитики, речь идет о намерениях россиян продвинуться на территорию Украины по меньшей мере на 25 км вглубь Сумщины и Харьковщины и начать активизацию на более широком фронте между двумя облцентрами.

Об уменьшении угрозы вторжения РФ с севера после начала наступления на Курщине говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В ISW добавили, что российское наступление на севере Харьковщины сначала трактовали как попытку россиян растянуть украинские силы вдоль северной границы, что облегчило бы для РФ продвижение по другим направлениям, в частности в Донецкой области. Однако после того, как летом 2024 года украинским воинам удалось остановить продвижение россиян на Харьковском направлении и начать контратаковать, отбрасывая россиян назад – намерения открыть новый фронт российское командование вполне могло вынашивать.

"Российское военное командование, возможно, намеревалось провести дополнительные наступательные операции вдоль более широкого и сплошного фронта на северо-востоке Украины, чтобы значительно растянуть украинские силы вдоль международной границы после стабилизации Украиной линии фронта на север и северо-восток от города Харьков", – говорится в сообщении .

В то же время, по словам Зеленского, украинская операция на Курщине уже начала влиять на российское наступление в Донецкой области. Он уверяет, что она "замедлила" продвижение россиян в этом регионе и снизила преимущество войск РФ в артиллерии: если раньше один выпущенный украинскими воинами снаряд Россия выпускала 12, сейчас разрыв сократился до 2,5 до 1 в пользу РФ.

"ISW не может проверить заявление Зеленского, хотя темпы продвижения России в районе Покровска заметно замедлились с начала сентября 2024 года... ISW недавно заметила признаки того, что российские власти опрокинули ограниченные части вероятно российских резервных подразделений из Донецкой области, в частности с Покровского направления, в Курскую область для противодействия украинскому вторжению. Такие ограниченные передислокации вряд ли окажут немедленное влияние на темп российских наступательных операций, хотя российским силам может быть трудно поддерживать текущий темп наступления в будущем, если российские власти проведут дополнительные передислокации резервных сил в Донецкой области", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что войска РФ столкнутся с большими вызовами во время контрнаступления на Курщине. Противостояние с украинскими воинами в этом российском регионе для армии Путина "легкой прогулкой" точно не будет.

Также аналитики пристально следят за ситуацией в Донецкой области: 12 сентября они констатировали, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Покровска, бои продолжаются.