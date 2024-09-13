Оккупанты продвинулись к юго-востоку от Покровска, бои продолжаются – ISW

Российские оккупанты смогли продвинуться на Покровском направлении, где продолжается российское наступление. Подтверждено их продвижение в Украинске и вблизи Новогродовки.

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При этом захватчики жалуются на интенсивное применение украинцами FPV-дронов, что мешает им продвигаться и увеличивает потери. Об этом идет речь в новом материале американского Института изучения войны (ISW).

Россияне продолжают наступательные операции в Покровском направлении. Недавно они продвинулись к юго-востоку от Покровска и контролируют, по меньшей мере, южную часть города Украинск, это подтверждают геолокационные кадры от 11 сентября.

Также аналитики получили подтверждение продвижения оккупантов вдоль железной дороги на северо-восток от Новогродовки (расположена к юго-востоку от Покровска).

А вот заявления российских военных блогеров о продвижении оккупантов в Лысовке, к западу от Новогродовки, и захвате этого населенного пункта, подтверждений пока не имеют.

В то же время российские "военкоры" утверждали, что оккупанты продвигаются к северу и юго-востоку от Украинского, пытаясь окружить гарнизон, обороняющий этот населенный пункт.

Также, согласно российским заявлениям, армия Путина к юго-востоку от Покровска, взяла под контроль участок шириной 8,5 километров и глубиной 2,6 километра к югу от Нетайлового, к западу от Невельского и к северу от Красногоровки.

В ISW также добавили, что 11 и 12 сентября российские войска продолжали наступательные действия восточнее Покровска в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля и Гродовки и юго-восточнее Покровска в направлении Новотроицкого и в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Украинска, а также двух населенных пунктов под названием Лысовка (один вблизи Новогродовки, второй – около Украинска).

При этом россияне жалуются на активное использование украинцами FPV-дронов, что усложняет российские наземные штурмы на Покровском направлении и создает дополнительные трудности для и без того растянутой российской материально-технической базы, а также приводит к росту российских потерь.

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, на южном фланге Покровского направления российское командование сосредоточило значительное количество сил. В частности, на юго-востоке от Покровска наступают подразделения 1-й, 9-й, 114-й и 110-й мотострелковых бригад, части 438-го мотострелкового полка и другие части 90-й танковой дивизии, а также неустановленные части 2-й общевойсковой армии войск РФ

На Торецком направлении россияне также продолжали наступательные действия, однако без подтвержденных успехов. Хотя российские "военкоры" заявляли о продвижении оккупантов по улице Центральной в восточной части Торецка и о захвате микрорайона №1 в юго-восточной части города, визуальных подтверждений этих заявлений пока нет.

Также 11-12 сентября держали российские атаки в районе Дачного на северо-востоке и в районе Нью-Йорка и Нелиповки к югу от города.

Известно, что под Торецком действуют подразделения 132 отдельной мотострелковой бригады 51 общевойсковой армии - бывший так называемый 1 армейский корпус "ДНР".

Достигли оккупанты продвижения и к западу от Красногоровки: они продвинулись по полям до Гострого – речь идет о северо-востоке и юго-востоке от населенного пункта.

"Российские войска недавно активизировали свои давние наступательные усилия, чтобы уничтожить украинские выступления к западу и юго-западу от города Донецка, и российские войска, похоже, закрыли "карман" непосредственно юго-западнее Красногоровки, продвигаясь к Гострому", – говорится в материале.

Аналитики также упомянули о заявлениях российских "военкоров" о том, что российские механизированные группы прорвались в Гострое и закрепились там, несмотря на значительные потери.

Также в ISW отметили, что 11 и 12 сентября российские войска также продолжали наступление к западу от Донецка в районе Георгиевки. Наступали они также северо-восточнее Угледара в районе Константиновки, Екатериновки, Водяного, а также возле самого города. Кроме того, 12 сентября фиксировались наступательные действия россиян юго-западнее Донецка – без подтвержденных изменений на линии фронта.

Безуспешно штурмовали россияне 12 сентября и в районе Золотой Нивы вблизи админграницы между Донецкой и Запорожской областями.

В то же время российские войска недавно продвинулись севернее Часова Яра на западном (правом) берегу канала Северский Донец – Донбасс.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска продвинулись севернее Калиновки (севернее города Часов Яр). А в Генштабе ВСУ сообщали, что 12 сентября российские войска продолжали наступательные действия северо-восточнее Часова Яра в районе Зализнянского и к югу от Часова Яра в районе Ступочек.

Также россияне 11-12 сентября продолжали наступательные действия восточнее Северского в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Выемки.

Напомним, ранее в ISW заявили, что войска РФ столкнутся с большими вызовами во время контрнаступления на Курщине. Аналитики считают, что чем дальше – тем больше будет замедляться продвижение оккупантов. В то же время они не смогли подтвердить заявленное минобороны РФ увольнение десяти населенных пунктов в Курской области.