14 декабря российские войска атаковали по трем направлениям Северский выступ механизированными боевыми группами. Более 400 солдат-штурмовиков, до 30 единиц бронетехники, 13 багги, 60 мотоциклов, при плотной поддержке артиллерии и дронов атаковали позиции наших войск к северу, востоку и югу от Северска. Это один из крупнейших и лучше всего организованных штурмов Северска с начала боев за город в 2022 году.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Російське командування, за словами полонених, поставило завдання прорватись крізь передові українські позиції та закріпитись на відстані до 2-3 км в глибині, щоб відрізати наші передові підрозділи, вбити клини і зруйнувати суцільний фронт оборони.

Варто відмітити, що наступ був ретельно підготовлений, ворог приділив увагу взаємодії своїх штурмових підрозділів, зв'язку, прикриттю військ асобами РЕБ, масованому застосуванню своїх дронів. Ворог діяв одночасно, щоб розсередити вогонь української артилерії під Сіверськом.

Битва була дуже важкою за своїм характером, оскільки росіяни діяли дуже цілеспрямовано та не звертали уваги на втрати.

Російські штурмові загони були вчасно помічені та почали втрачати людей та техніку ще на підходах.

Тим не менше, російським штурмовим загонам вдалось вклинитись в українські бойові порядки у районі чотирьох наших позицій, ворог зумів розгорнутись та висадити десант.

Проте українська піхота впевнено прийняла ближній бій, зв'язала російських штурмовиків вогнем, вогневі засоби та дрони розсіяли ворога. Прорив був закритий, штурмовики, які прорвались в глибину, зазнали важких втрат, на ранок буде проведена повна зачистка.

В черговий раз феноменальні результати у бою показав батальйон К-2 54-ї бригади, яким зараз командує "Оскар" (знаменитий комбат К.Верес призначений командиром окремого полку дронів).

Станом на 16.00 14. грудня усіма силами та засобами, включно з стрілецьким вогнем піхоти, тільки один батальйон К-2 тільки на своїй ділянці знищив 32 окупанти, 25 поранено, знищені дві реактивних системи залпового вогню - БМ-21 "Град" та великокаліберна БМ-27 "Ураган", знищені 2 МТЛБ з десантом, три одиниці бронетехніки пошкоджено, знищені 4 баггі та 6 мотоциклів. Усі ураження підтверджені відео з координатами цілей. Зачистка позицій від російських окупантів продовжується. Усі позиції батальйон К-2 втримує надійно.

Результати цього масованого штурму у повному обсязі стануть відомі завтра.

Цікаво, що російські пропагандистські канали заявили про успіх свого наступу, і що вони ніби-то прорвались на 2 км у глибину українскьих позицій.

Це чергова брехня росіян.

У кінці листопада 2024-го року, після серії розгромних поразок, були зняті зі своїх посад командувач російського угруповання "Південь" Генадій Анашкін, командувач 3-ю армією ЗС РФ, командири 7-ї та 123-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ, які керували наступом на Сіверськ.

Очевидно, після зміни командування ворог проаналізував свої дії та вирішив змінити тактику.

На фронті під Сіверськом атаки малих штурмових груп росіян не ефективні, і не здатні проломити нашу оборону. Тому для захопленя Сіверська був підготовлений масований удар з кількох напрямків одночасно.

Тепер нове російське командування працює зі своїми інформканалами, щоб створити враження, ніби перший наступ нових командувачів був вдалим.

Що ж, завтра кожна зі сторін зможе показати результати бойових дій 14 грудня, і довести свої успіхи наявністю відео.

Чекаємо, що ж покаже новий командувач угруповання "Південь" ЗС РФ та новий командувач 3-ї армії , щоб їх одразу також не звільнили?

Дії українських військ, які втримують рубіжі під Сіверськом понад два роки, залишаються зразком ефективних дій в обороні.