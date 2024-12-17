Силы обороны сдерживают врага на Кураховском направлении, отражены десятки атак: в Генштабе рассказали о ситуации. карта

За прошедшие сутки на фронте произошло 245 боевых столкновений, во время которых Силы обороны отразили десятки российских атак, в частности больше всего на линии Курахово – Покровск. Также украинские ракетные войска поразили пять районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

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О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 17 декабря. По уточненным данным, накануне войска РФ нанесли по позициям наших подразделений и населенным пунктам 24 авиаудара (30 КАБов), более 4200 обстрелов (141 из РСЗО) и задействовали 2202 дрона-камикадзе.

Так, враг наносил авиационные удары в районах Александровки, Бурлацкого, Большой Новоселки, Новоандреевки, Лобкового, Зализничного, Гуляйполя и села Новополье. На Харьковском направлении он совершил три наступательных действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении было четыре боестолкновения, ВСУ отражали атаки оккупантов возле Кучеровки, Загрызово, Лозовой и Петропавловки. На Лиманском они остановили 16 атак захватчиков, которые основные усилия концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергеевка, Макеевка, в Серебрянском лесу и в сторону Чернещины.

На Северском направлении за прошедшие сутки армия РФ 16 раз атаковала в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьино, Спорного и Северского. Четыре боестолкновения еще продолжались по состоянию на утро 17 декабря.

"Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. На Торецком враг 12 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Щербиновки", – говорится в сводке Генштаба.

За прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники отбили 52 атаки войск РФ, которые были наиболее активны возле Лысовки, Даченского, Нового Труда, Зеленого, Новооленовки, Песчаного и Украинки. Также Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении, где в районах Солнцевки, Старых Тернов, Курахово и Янтарного оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении защитники остановили 22 вражеских атаки в районах Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки. На Ореховском оккупанты пять раз атаковали в районе Новоандреевки, а на Приднепровском они предприняли четыре безрезультатных попытки захватить позиции ВСУ.

"Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы", – сообщили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где войска РФ за прошедшие сутки провели 68 штурмов позиций наших подразделений, нанесли шесть авиаударов, сбросив 12 КАБов, совершили 341 обстрел по украинским позициям и собственным населенным пунктам.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что боевые действия в Украине могут прекратиться в феврале 2025 года, если Киев и Москву посадят за стол переговоров. Однако с большой вероятностью после определенного периода мира Россия снова прибегнет к продолжению своего захватнического нападения.

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