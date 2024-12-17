Война может закончиться уже в феврале: генерал Романенко назвал причину

Рождественское перемирие, которое предложил президент Венгрии Виктор Орбан и которое поддержал избранный президент США Дональд Трамп, вряд ли состоится. Максимум, на что можно рассчитывать, – обмен военнопленными. Это будет той "костью", которую глава Кремля Владимир Путин может бросить мировой общественности, чтобы примерить имидж миротворца.

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Тем не менее после дня инаугурации Трампа, 20 января, вражеская армия может существенно снизить темп, а в феврале или в марте боевые действия могут полностью прекратиться, если начнутся переговоры между Россией и Украиной. Дальнейший сценарий будет зависеть от результатов этих переговоров. Но с большой долей вероятности можно предположить, что после периода мира Путин начнет третью фазу своей захватнической войны.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В оперативно-стратегической группировке "Хортица" предположили, что из-за критической необходимости в личном составе российская оккупационная армия может использовать на востоке Украины северокорейских солдат. Допускаете ли вы такой вариант развития событий?

– В принципе, да. Путин может пойти и на это. Чтобы заводить северных корейцев на Курщину, у него были формальные основания – договор о взаимной защите между Россией и КНДР (Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. – Ред.). Но реакция на этот шаг была крайне негативная, причем не только американцев, но и союзников России, поскольку в войну фактически заводится еще одна ядерная держава – Северная Корея. Таким образом, воюет Россия, подтянулась ядерная Северная Корея, а за спиной стоят ядерные державы – Китай и Иран, который имеет ядерное оружие, но пока не масштабировал его.

Со временем волна недовольства уменьшилась, поэтому Путин решил все-таки использовать северокорейцев в Курской области. Причем, чтобы применение этих войск было эффективным, их вводят не бригадами или дивизиями, а отдельными подразделениями, побатальонно. Конечно, есть проблемы с системой управления, поэтому они там обстреляли кадыровцев и даже якобы убили восьмерых (по информации Главного управления разведки, северокорейцы на Курщине, не сориентировавшись, открыли "дружественный огонь" по автомобилю с чеченскими бойцами. – Ред.).

Но в целом войска КНДР достаточно эффективны. Они имеют очень хорошую подготовку, они знают советское и российское вооружение. Новое – это активное применение дронов, ведение боевых действий в условиях массированного применения нашей артиллерии, но это их не останавливает. Там очень жесткая дисциплина. Они идут вперед, если кто-то падает, ему не помогают и не оказывают помощь. Подразделение продолжает выполнение задачи, а за ними идут те, кто забирает раненых. Вот такой жесткий подход. Кроме того, у них есть определенная мотивация. Обеспечение этих солдат значительно лучше, чем в КНДР.

Таким образом, Путин уже провел испытания с войсками КНДР. Сначала провел их подготовку, затем применил в боевых действиях. Если все пройдет хорошо, возможно, будут увеличивать контингент, вводить дополнительные войска.

Но поскольку приоритет Кремля – реализация планов на восточном фронте в Украине, захват Донецкой и Луганской областей в административных границах, использование окна возможностей, то Путин может пойти на это. Но если войска КНДР появятся в Украине, то это будет уже не участие в защите территории РФ, а в захватнических действиях на территории другого государства.

Но Путин пока колеблется. Возможно, корейцы уже появлялись на оккупированных территориях Украины вначале, когда их только заводили. Но затем информацию об этом быстро убрали, поскольку это могло привести к глобальным потерям для России, в том числе имиджевым.

Но время идет, мир адаптируется к таким условиям, а Путину надо использовать это "окно возможностей", фактически в очередной раз подаренное США, по максимуму. Только сейчас США проснулись, начали давать вооружение, деньги и все прочее, но время ушло, и теперь мы вынуждены выходить из этой тяжелой ситуации, а не тогда, когда мы были на пике в конце 2022-го – в начале 2023 года.

– Действительно, враг существенно активизировался и пытается достичь как можно большего, видимо, до даты инаугурации Трампа. Одновременно президент Венгрии Орбан предложил устроить рождественское перемирие. Как я понимаю, исходя из того, что вы сказали, сегодня Путину не нужно такое перемирие?

– Да, в общем-то, ему это не нужно. Это понимает и окружение Трампа. Однако и Трамп, и Орбан добиваются своих целей. В частности, Трампу нужен послушный президент Венгрии. Поэтому это была подача не столько со стороны США, сколько от Орбана, чтобы усилить его позиции в Европе, хотя вероятность такого перемирия очень мала.

Для этого нужно не просто предложение от Орбана, который зависим от многих – и от Трампа, и от Китая, и от России. Но думаю, что в лучшем случае эта инициатива сведется к обмену военнопленными. Путин может бросить "кость" мировой общественности, чтобы на время облачиться в тогу миротворца.

Для организации перемирия необходимо множество согласований – США, Европа, Украина, Россия. Но с точки зрения управления авторитарные режимы более эффективны, чем демократические, особенно во время войны. Путин это знает и пользуется. Пока пройдут согласования, он реализует свои планы.

– Считаете ли вы, что через месяц, после инаугурации Трампа, можно ожидать существенного снижения активности врага? Ведь, по всей видимости, интенсификация действий российской армии приурочена все же к дате 20 января.

– Да, такая вероятность есть. Но не должно быть иллюзий. Мы видели, что сразу же после выборов Трамп не решил вопрос с войной. Собственно, мало кто в это верил из серьезных политиков и экспертов. И этого, естественно, не произошло. И, на мой взгляд, вряд ли произойдет в полной мере после 20 января.

Но так или иначе к весне – это более пессимистичный прогноз – или в феврале, к марту – будет иметь место приостановление ведения боевых действий.

– Полное приостановление?

– Приостановление на время переговоров. А там – как пойдут переговоры. Цель для нас, Украины, – использовать возможность приостановления боевых действий, а не заключение мира на капитуляционных условиях России. Но нам нужна пауза, чтобы переформатироваться, набраться сил, вместе с союзниками работать дипломатическими средствами и одновременно повышать свой военный потенциал, поскольку очень возможен третий этап этой войны.

Потому что пока Россия не добьется своей цели или не развалится, она будет продолжать пытаться реализовать свои имперские амбиции в отношении Украины.