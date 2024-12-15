Путин может бросить войска КНДР на восток Украины: в ОСГВ 'Хортица' оценили вероятность

Военное руководство страны-террориста России может использовать северокорейских военных на востоке Украины. Враг может пойти на такой шаг из-за значительных потерь живой силы.

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В случае принятия такого решения, войска КНДР, вероятно, будут задействованы в штурмовых действиях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, путинские войска уже начали привлекать северокорейских военных для штурмов в сводных подразделениях на территории Курской области. На сегодняшний день информация об использовании военных из КНДР на востоке Украины отсутствует.

В то же время Волошин не исключает, что россияне могут перебросить северокорейских военных на другие участки фронта в связи с большими потерями. При этом он подчеркнул, что украинские военнослужащие готовы дать отпор северокорейским военным и будут их уничтожать так же, как и российских оккупантов.

"Не исключено, что вскоре из-за больших потерь именно на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами примут участие в боевых действиях", – заявил Волошин.

Напомним, российские войска 14 декабря задействовали северокорейских солдат в пехотных атаках на украинские позиции в Курской области РФ, которые обернулись для них потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР, российское командование ввело силы КНДР в состав сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ. Северокорейские солдаты уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины на Курщине.

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