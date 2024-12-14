ГУР: войска Северной Кореи понесли первые потери на Курщине и с испуга перестреляли кадыровцев

На территории Курской области России, где продолжается операция Вооруженных сил Украины, руководство оккупантов задействовало солдат КНДР в штурмовых атаках. Из-за этого войска Северной Кореи не только понесли первые потери, но и нанесли потери россиянам.

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Об этом рассказало Главное управление разведки Минобороны Украины. Как отметили в ГУР, войска КНДР ввели в состав сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск россиян.

"Северокорейские войска уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины. В частности, на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами", – рассказали в ГУР.

По состоянию на 14 декабря ориентировочно потери сводных подразделений составляют около 200 военнослужащих. Это и "трехсотые", и "двухсотые".

Как отмечают в ГУР, препятствием для согласованности действий оккупантов "остается языковой барьер".

"Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". Результат – восемь убитых "кадыровцев", – добавили украинские разведчики.

В ГУР отметили, что на территории России остается еще около 11 тысяч военных из армии КНДР.

"В местах, где они расположены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим. Для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяют фсб-шники, изымают телефоны и другие устройства", – рассказали разведчики.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня утром ГУР заявило, что в ближайшее время командование оккупационных войск России привлечет солдат из КНДР непосредственно к ведению штурмовых действий в Курской области.

Первые столкновения ВСУ и северокорейских солдат прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это именно Москва втянула в войну против Украины еще одно государство, "причем вовлекла максимально".

Напомним: соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступило в силу 4 декабря. Военное сотрудничество между двумя странами в ближайшие месяцы, вероятно, будет набирать обороты, считают аналитики Института изучения войны.

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