Россия готовит солдат КНДР к участию в боях на Курщине – ГУР

В ближайшее время командование оккупационных войск России привлечет солдат из КНДР непосредственно к ведению штурмовых действий в Курской области РФ. Подготовку к этому зафиксировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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На сайте ведомства в субботу, 14 декабря, пресс-служба сообщила, что подразделениям северокорейской армии в России отдан приказ войти во взаимодействие со смежными российскими группировками, участвующими в боях на Курщине. 13 декабря боевиков из КНДР привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний.

Также известно, что на днях они получили дополнительные запасы продовольствия. "Накормили – и в штурм", – пошутили в ГУР МО.

Украинские разведчики зафиксировали, как часть личного состава из Северной Кореи перебрасывали ближе к линии фронта "под прикрытием" – российскими гражданскими грузовиками, внешне напоминающими автомобили доставки воды.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 10 декабря в Пентагоне заявили, что военные из КНДР продолжают находиться на территории Курской области России. Они пока не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины, но готовы вступить в бой в любой момент.

– В Центре национального сопротивления уточнили: пока что солдаты Ким Чен Ына дежурят на блокпостах и охраняют районы сосредоточения войск государства-террориста РФ.

– Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал очередное абсурдное заявление, утверждая, что якобы именно Россия стала жертвой агрессии со стороны Украины.

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