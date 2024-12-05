На Курщине наемники из КНДР дежурят на блокпостах, но не воюют: в ЦНС объяснили, почему россияне не бросают их в бои

Командование российской оккупационной армии не привлекает наемников из Северной Кореи, переброшенных в Курскую область РФ, где ВСУ проводят операцию, к боевым действиям. В то же время солдаты КНДР дежурят на блокпостах.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в среду, 4 декабря. Российские оккупанты держат северокорейских военных на втором эшелоне.

Это позволило Кремлю забрать больше россиян с позиций на этом участке фронта и бросить их в мясорубку на поле боя. Цену жизни наемников в Москве ценят больше, чем жизнь собственного гражданина.

Отмечается, что наемников из КНДР подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде ВС России.

"Пока северных корейцев привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах, также они охраняют районы сосредоточения вражеских войск. Однако привлечения наемников к непосредственным боевым действиям пока не происходит", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что привлечение северокорейских солдат позволило Кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить в мясорубку на передовую.

"Жизнь россиянина ничего не стоит в отличие от жизни наемника", – отметили в учреждении.

Ранее в ГУР рассказали, что военные КНДР в Курской области жалуются на недостаток пищи. Для выяснения причин голодовки солдат КНДР в Курщину отправили заместителя командующего ресурсным обеспечением Ленинградского военного округа.

Как сообщал OBOZ.UA, у воюющих за РФ солдат из КНДР культ вождя, и они не видели современного оружия. Большинство северокорейских солдат с раннего возраста внушают, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера, без колебаний. При этом даже у лучших войск КНДР нет современного оборудования и ресурсов.

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