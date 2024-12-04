Солдаты КНДР на Курщине начали возмущаться из-за недостаточного объема еды: на место отправили разбираться генерала

Северокорейские военные, которые приехали в Курскую область воевать против Украины, жалуются на недостаточный объем еды. Для выяснения причин голодания солдат КНДР на Курщину отправили заместителя командующего по ресурсному обеспечению Ленинградского военного округа.

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После жалоб северокорейских военных российское командование распорядилось выдать северокорейским военным индивидуальные пайки. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

После того, как среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области, возросло недовольство из-за недостаточного объема предоставленной пищи, туда отправили разбираться генерал-майора Мевлютова.

Чтобы решить проблему с голодными северокорейцами российское военное командование решило выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ.

В то же время украинская разведка сообщает, что страна-террорист Россия продолжает процесс развертывания северокорейского контингента в войне против Украины. Военных из состава 92 и 94 бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделениям российской армии, участвующим в боевых действиях на Курщине. Солдаты из КНДР попадают в распоряжение 22-го мотострелкового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ.

Напомним, из 9 тысяч военнослужащих из Северной Кореи, которые находятся на территории РФ, 2 тысячи уже переданы в боевые подразделения российских оккупантов. Вероятно, командование страны-агрессора планирует использовать их в активных боях либо в Украине, либо на Курщине, либо личный состав армии КНДР останется на второй линии обороны, что также представляет опасность для Украины.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия продолжает получать от КНДР вооружение для продолжения агрессии против Украины. Кроме реактивных систем залпового огня и миллионов боеприпасов, Пхеньян передал путинским войскам ракетные установки М1991.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР заявили, что Северная Корея с 3 октября 2023 года активно передает военную технику России. КНДР уже предоставила агрессору более 100 артиллерийских систем и как минимум такое же количество баллистических ракет малой дальности типа KN23/24.

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