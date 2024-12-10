'Готовы вступить в бой': в Пентагоне рассказали о ситуации с военными КНДР на Курщине

Военные из КНДР продолжают находиться на территории Курской области России. Они пока не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины.

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Такую информацию во время брифинга в Пентагоне сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщают СМИ. Она отметила, что корейские наемники находятся в готовности вступить в бой в любой момент.

"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", – отметила представитель оборонного ведомства США.

Она указала, что в настоящее время американская сторона не фиксировала участие северокорейских солдат в боевых действиях.

"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", – добавила представитель оборонного ведомства США.

Ранее сообщалось, что в Харьковском направлении наши защитники уже фиксируют присутствующих военных из КНДР в составе войска РФ. Северокорейцы разделяются на подразделения и уже производят небольшое накопление на передней линии.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал очередное абсурдное заявление, утверждая, что якобы именно Россия стала жертвой агрессии со стороны Украины и нуждается в защите от атак украинцев и их союзников. Во время встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым Ким заявил, что применение Украиной дальнобойного оружия является, по его словам, следствием прямого военного вмешательства США.

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