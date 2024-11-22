На Харьковском направлении уже есть военные КНДР: в 153-й ОМБ рассказали о ситуации

На Харьковском направлении наши защитники уже фиксируют присутствующих военных из КНДР в составе войска РФ. Северокорейцы разделяются на подразделения и уже производят небольшое накопление на передней линии.

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Враг в настоящее время ожидает благоприятных погодных условий для начала штурмовых действий с привлечением этих подразделений. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак с позывным "Шерифом".

"Видимо, уже будут пробовать проводить штурмовые действия, ждут соответствующей погоды", – сообщил Кишак.

Он отметил, что оккупанты продолжают делать ставку преимущественно на мясные штурмы без привлечения большого количества танков.

"Техника которая у них осталась это пару танков недожженных и мотоблоки. Другой техники я не вижу. Конечно, есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы сжигаем включительно с другими подразделениями. Но такой массированной техники, как это сейчас происходит на Куп'янском или на Торецком направлении, я не вижу", – добавил командир.

Ранее сообщалось, что в России идет подготовка северокорейских солдат, а часть из них уже участвует в боевых действиях против Украины вместе с российскими военными. Об уровне подготовки и "ловкости" наемников из КНДР рассказал один из российских военных, оказавшийся в плену ВСУ.

Ранее сообщалось, что у воюющих за РФ солдат из КНДР культ вождя, и они не видели современного оружия. Большинство северокорейских солдат с раннего возраста внушают, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера, без колебаний. При этом даже самые лучшие войска КНДР не имеют современного оборудования и ресурсов.

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