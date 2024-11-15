Одним выстрелом 'отминусовал' несколько своих: пленный россиянин рассказал об учении солдат из КНДР. Видео

В России идет подготовка северокорейских солдат, а часть из них уже участвует в боевых действиях против Украины вместе с российскими военными. Об уровне подготовки и "ловкости" наемников из КНДР рассказал один из российских военных, оказавшийся в плену ВСУ.

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Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По словам пленника, во время учений на полигонах в России один из корейцев, похоже, решил упростить работу для ВСУ.

Получив гранатомет, он, вероятно, не знал, как пользоваться оружием, и выстрелил прямо под ноги своим. Этот инцидент привел к гибели сразу нескольких корейцев.

Пленный также отметил, что в дальнейшем эти северокорейские наемники должны быть переведены в Воронежскую область, где те, вероятно, продолжат обучение.

Ранее сообщалось, что у воюющих за РФ солдат из КНДР культ вождя, и они не видели современного оружия. Большинству северокорейских солдат с раннего возраста внушают, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера, без колебаний. При этом даже самые лучшие войска КНДР не имеют современного оборудования и ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября во время своего визита в Брюссель заявил, что привлечение Северной Кореи к войне в Украине требует решительной реакции. Как он заверил, такая реакция будет дана.

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