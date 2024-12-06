Начиналось с закупки ракет и боеприпасов: в ISW оценили сотрудничество между Россией и КНДР

Соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступило в силу 4 декабря. Военное сотрудничество между двумя странами в ближайшие месяцы, вероятно, будет набирать обороты.

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Началась "дружба" двух режимов со скрытой закупки Москвой у Пхеньяна ракет и боеприпасов, а впоследствии вылилась в отправку северокорейских войск для участия в войне против Украины. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

О вступлении в силу 4 декабря соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР синхронно сообщили российские и северокорейские СМИ. Это сотрудничество между двумя режимами пропагандисты обеих стран выдают за средство обеспечения "международной стратегической стабильности" и "справедливого мирового порядка".

Подписано соглашение в Пхеньяне 19 июня 2024 года, свои подписи под ним поставили российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский "коллега" Ким Чен Ин.

Москва ратифицировала документ 9 ноября, Пхеньян – через два дня спустя, 11 ноября.

"Стратегическое партнерство" между РФ и КНДР стало закономерным продолжением сотрудничества между двумя режимами, начавшими сближаться в конце 2022 года. Тогда Россия начала "обеспечивать стратегическую стабильность" и "справедливый мировой порядок", скрыто закупая северокорейские ракеты и боеприпасы для ударов по Украине.

Обе стороны активно развивали дипломатические связи между Москвой и Пхеньяном. В конце концов, сближение двух режимов привело к развертыванию Северной Кореей более 10 тыс. военных на территории РФ. Северокорейские солдаты будут воевать вместе с российскими войсками в Курской области. И это, похоже, только начало.

"Россия и Северная Корея, вероятно, используют начало своего соглашения о стратегическом всеобъемлющем партнерстве, чтобы формализовать и расширить свои направления сотрудничества в ближайшие месяцы", – прогнозируют в ISW.

Напомним, ранее в ГУР дали прогноз, как Россия использует солдат из КНДР. По данным украинской военной разведки, из 9 тысяч военнослужащих из Северной Кореи, которые находятся на территории РФ, 2 тысячи уже переданы в боевые подразделения российских оккупантов. Вероятно, командование страны-агрессора планирует использовать их в активных боях либо в Украине, либо на Курщине. Вероятен также вариант, что личный состав армии КНДР останется на второй линии обороны, что также представляет опасность для Украины.

Также в ГУР подтверждают информацию Bloomberg о том, что КНДР может отправить в РФ до 100 тысяч своих военнослужащих.