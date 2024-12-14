Северокорейцы пошли в бой против ВСУ в Курской области. Видео

14 декабря в сети появилась информация, что военнослужащие из Северной Кореи на территории Курской области РФ пошли в прямое столкновение с Силами обороны Украины. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал это.

Видео дня

"Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне стали применять в штурмах солдат из Северной Кореи – заметное количество", – сказал глава государства в новом видео. Он также сообщил, что уже есть потери среди наемников из КНДР.

"Россияне включают их в сводные подразделения и используются в операциях в районах Курской области. Пока только там. Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта", – предупредил президент.

В соцсетях также появился видеоролик вероятного наступления северокорейцев на Курщине.

Зеленский подчеркнул, что именно Москва втянула в войну против Украины еще одно государство, "причем втянула максимально".

"И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили?" – задался вопросом он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram, что "не стоит кратно преувеличивать ситуацию с КНДРовцами на Курщине".

Он заверил: "Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень, как и все".

Коваленко пообещал позже обнародовать более точную информацию.

Напомним: утром 14 декабря Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в ближайшее время командование оккупационных войск России привлечет солдат из КНДР непосредственно к ведению штурмовых действий в Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступило в силу 4 декабря. Военное сотрудничество между двумя странами в ближайшие месяцы, вероятно, будет набирать обороты, считают аналитики Института изучения войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!