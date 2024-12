В ISW собрали данные об участии военных КНДР в боях на Курщине и спрогнозировали им проблемы

Российские войска 14 декабря задействовали северокорейских солдат в пехотных атаках на украинские позиции в Курской области РФ, которые обернулись для них потерями. И если командование путинской армией будет использовать силы КНДР в крайне изнурительных операциях, как россиян, ей будет трудно усвоить уроки из боевых действий на стороне Кремля.

Видео дня

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Накануне о первой усиленной атаке российско-северокорейских сил на Курщине сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские военные включают "значительное количество" солдат Северной Кореи в свои подразделения на территории РФ, и последние уже понесли "заметные" потери. И хотя пока армия РФ задействовала солдат КНДР только для наступательных операций в Курской области, она может использовать их в других неуказанных районах линии фронта в будущем.

"Это первый раз, когда украинский чиновник сообщил, что северокорейские силы проводят наступательные операции с тех пор, как министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью южнокорейскому национальному вещателю KBS 5 ноября, что украинские силы участвовали в "небольших" столкновениях с северокорейскими войсками в Курской области", – говорится в сводке ISW.

Российские военкоры признали, что что силы Северной Кореи уже участвуют в нападениях в Курской области РФ. В течение 12 и 13 декабря они заявляли, что северокорейские солдаты участвовали в захвате Плехово (к югу от Суджи) 6 декабря. Несколько блогеров утверждали, что северокорейские спецподразделения "захватили Плехово без какой-либо помощи со стороны российских войск", но один из них все же охарактеризовал нападение как совместную операцию.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря, продемонстрировали, как около 40 пехотинцев ВС РФ вели наступление к востоку от Кремяного (к востоку от Коренево), и некоторые источники утверждают, что на видео показаны северокорейские солдаты.

Российский блогер в тот день заявил, что подразделения российского 1427-го мотострелкового полка (мобилизованное подразделение российских территориальных войск) продвинулись в районе Русского Поречного (к северу от Суджи) при поддержке северокорейских военнослужащих. По его словам, подразделения российского 22-го мотострелкового полка, 810-й морской пехотной бригады и батальона специального назначения "Арбат" ("ДНР", интернациональная "добровольческая" бригада "Пятнашка") в течение "многих недель" обучали северокорейский персонал, действующий в Курской области.

Украинское оборонное издание Militarnyi со ссылкой на несколько украинских источников, сообщило, что северокорейские солдаты проводили пехотные атаки на открытой местности группами по 20-30 человек в неуказанных районах Курщины.

"Способность Северной Кореи извлекать и усваивать уроки из боевых действий на стороне России, вероятно, существенно снизится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в тех же крайне изнурительных пехотных операциях, в которых оно использует большую часть российского личного состава", – спрогнозировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР, российское командование ввело силы КНДР в состав сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ. Северокорейские солдаты уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины на Курщине.

