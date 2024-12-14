'Путин отталкивает возможность мира': Зеленский рассказал о первых штурмах РФ с участием армии КНДР и новых санкциях против врага

Россия начала активно привлекать значительное количество северокорейских военных к штурмам. В частности, россияне включают их в сводные подразделения и уже используют в операциях пока только в районах Курской области.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 декабря. Однако есть информация о том, что возможно применение северокорейских военных и на других участках фронта.

Глава государства отмечает, что Москва фактически вовлекла в эту войну еще одно государство, и именно российский диктатор Владимир Путин делает шаги, чтобы продолжать эту войну и отталкивает мир.

"Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем втянула максимально. И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили? Именно Путин делает шаги, расширяющие и продолжающие эту войну. Именно он отталкивает возможность мира". И он хочет, чтобы и в Азии у мира добавилось проблем. Именно для этого россияне учат Северную Корею современной войны", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Москва явно игнорирует призывы многих стран, в частности Китая, Бразилии и других, о необходимости принятия мер по деэскалации. Из-за отсутствия жесткой реакции международного сообщества Россия только обостряет войну, и так происходит всегда.

"Мы будем защищаться, в частности, против этих северокорейцев. Мы будем и дальше действовать скоординировано со всеми нашими партнерами, чтобы эту войну остановить – остановить надежно, гарантированным миром", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что на следующей неделе планирует обсуждать в Европе вопросы совместного сотрудничества. В частности, речь пойдет об усилении санкций против России, поддержке украинской обороны, инвестициях в коллективную оборону Европы и активизации дипломатических усилий ради мира.

Глава государства также подчеркнул, что Украина готова помочь Сирии в стабилизации ситуации, чтобы не допустить продовольственного кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 18 декабря посетит Брюссель (Бельгия) для встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС. Главной темой станет поддержка Украины в войне с Россией. Встреча будет проходить в тот момент, когда Европа сталкивается с перспективой смены Соединенными Штатами своего подхода к помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что военные из КНДР продолжают находиться на территории Курской области России. Отмечалось, что они не принимали непосредственное участие в боевых действиях против Украины, однако находятся в готовности вступить в бой в любой момент.

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