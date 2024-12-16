Российские войска продвинулись в районах Северска, Торецка, Покровска и Угледара: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские оккупационные войска продолжают активные наступательные действия в Донецкой области. На фронте зафиксировано их продвижение в районах Северского, Торецкого, Покровского и Угледара.

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Об этом сообщается в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). В то же время на Харьковщине и Луганщине российские войска также проводили наступательные операции, но подтвержденного продвижения там не достигли.

Операция ВСУ в Харьковской области

14 и 15 декабря российские войска осуществляли наступательные операции к северу от Харькова, в частности в районах Высокой Яруги и Липцев, а также к северо-востоку в районах Волчанска и Тихого, однако успехов в продвижении не добились. В то же время 15 декабря российский милблогер сообщил, что украинские силы провели контратаку вблизи Глубокого, расположенного к северу от Харькова.

Операция ВСУ в Луганской области

15 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденное продвижение не зафиксировано. Российские милблогеры заявили о захвате Двуречной и продвижении вдоль реки Оскол, но ISW не подтверждает эти данные.

Также сообщается об отходе российских сил из плацдарма возле Новоминска, хотя они продолжают удерживать позиции у Масютовки. Российские войска атаковали вблизи Загрызового, Лозового, Зеленой Рощи, Грековки, Макеевки и Тернов.

Украинский командир на Купянском направлении заявил, что россияне концентрируют силы для вытеснения украинских войск с левого берега реки Оскол, понеся значительные потери из-за интенсивных штурмов.

Операция ВСУ в Донецкой области

Российские войска совершили механизированный штурм на Северском направлении силами численностью около батальона после смены командования. По словам майора ВСУ Анастасии Бобовниковой, 13 декабря там произошло 55 боевых столкновений, а в ходе штурма было задействовано более 100 единиц техники, что свидетельствует о росте активности на этом участке.

РФ продвинулась в Торецком направлении, в частности, к западу вдоль улицы Володина. Также оккупанты достигли продвижения к северо-востоку от Угледара через поля вблизи Успеновки и трассу О0515. Минобороны РФ заявляет о захвате Веселой Рощи, что подтверждается геолокационными данными по состоянию на 13 декабря.

Российские источники заявляют о захвате и зачистке Успеновки и Анновки к северу от Угледара. Также сообщается о продвижении в Зеленовку и в 7,4 км от Константинополя, хотя ISW не подтверждает часть этих заявлений.

РФ продолжает атаки у Елизаветовки, Успеновки, Ганновки, Трудового, Константинополя, Сухих Ял, Разлива и Зеленовки. В то же время, ВСУ осуществляют контратаки возле Константинопольского, Торецкая и Щербиновки, в частности в районе породных отвалов шахты "Центральная". Украинский офицер сообщил, что соотношение потерь составляет по меньшей мере 1:15 в пользу Украины, а РФ использует вездеходы в пределах Торецка и тяжелую технику в окрестностях.

Российские войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 15 декабря показывают движение захватчиков к востоку от Украинки (югу от Покровска, западу от Селидового). По данным украинского военного обозревателя Машовца и Минобороны Великобритании, россияне оккупировали Шевченко. Однако российские источники дают противоречивые данные: одни сообщают о непонятной конфигурации фронта, другие утверждают, что войска РФ отступили на север после прорыва ВСУ в деревню.

Минобороны РФ 15 декабря заявило о захвате Пушкиного (юге от Покровска, западнее Селидового), хотя ISW отмечает, что оккупация произошла ранее, 13 декабря. Заявленное российскими источниками продвижение к окрестностям Песчаного (юго-западнее Покровска) не подтверждено.

Российские войска проводили атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Даченского, Зеленого, Нового Труда, Шевченко, Новооленовки, Петровки, Песчаного, Новотроицкого и Украинки 14-15 декабря. Российские источники также сообщали о контратаках ВСУ вблизи Шевченко.

Южная ось

15 декабря боев в западной части Запорожской области не зафиксировано. Украинские силы 14 декабря уничтожили российский поезд с горючим близ Токмака после подрыва железнодорожного пути диверсионно-разведывательной группой и удара HIMARS.

Российские войска продолжали ограниченные атаки на Днепровском направлении в Херсонской области 14-15 декабря, но без успехов украинские силы уничтожили российский ЗРК "Тор" и РЛС "Терек".

Операция ВСУ в Курщине

Российские войска наступали в районе украинского плацдарма в Курской области, но без продвижения. Заявленные успехи РФ у Черкасского Поречья и Куриловки не подтверждены. 14 декабря украинская разведка сообщила об уничтожении железнодорожного пути у Ульяновска, что нарушило поставки войск РФ.

Рамзан Кадыров заявил, что российские силы сбили два украинских дрона над Грозным, а третий упал на базу чеченского ОМОН "Ахмат-Грозный". На опубликованных кадрах видны удары беспилотников по Грозному.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна проявить максимальную силу в Курской области России, где производит операцию. Это нужно для того, чтобы наше государство могло достичь нужных нам результатов в дипломатии.

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