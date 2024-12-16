На Курщине нужна сила, чтобы добиться правильных результатов в дипломатии, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна проявить максимальную силу в Курской области России, где проводит операцию. Это нужно для того, чтобы наше государство могло достичь нужных нам результатов в дипломатии.

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В обращении к украинцам и миру в воскресенье, 15 декабря, он отметил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с докладом по ситуации на фронте в Украине. Также он доложил и об обстановке в районах проведения Курской операции.

Самая сложная ситуация сейчас, как сообщил Зеленский, на Покровском и Кураховском направлениях.

"Я благодарен всем подразделениям, которые уничтожают там оккупанта. Также отдельная благодарность нашим воинам на Курщине – там нужна сила, чтобы добиться правильных результатов для Украины, для украинцев – в дипломатии", – сказал президент.

Он подчеркнул, что бойцы Сил обороны, воюющие по всем направлениям, борются за будущее Украины и надежной мир.

Отметим, что в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 15 декабря сказано, что в течение воскресенья украинские бойцы в Курской области отбили 26 вражеских штурмов, захватчики продолжают атаковать.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области России, где идет операция ВСУ, руководство оккупантов привлекло солдат КНДР в штурмовых атаках. Поэтому войска Северной Кореи не только понесли первые потери, но и нанесли потери россиянам.

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