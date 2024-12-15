Украинские защитники дали отпор попыткам врага продвинуться вглубь нашей территории: на фронте произошло 214 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение воскресенья, 15 декабря, по состоянию на 22:00 произошло 214 боевых столкновений. Самые горячие бои продолжаются на Северском, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.

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Силы обороны дают отпор попыткам российских оккупационных войск продвинуться вглубь нашей территории и наносят врагу огневое поражение. Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной Генеральным штабом ВСУ в Telegram.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции защитников Украины возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. Девять атак отбиты, по состоянию на 22:00 продолжалось одно боестолкновение. Потери врага, по предварительным данным, составили 90 человек убитыми и ранеными. Уничтожены четыре автомобиля, девять БпЛА и одна единица специальной техники врага.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Загрызового и Лозовой. Три боя завершены, один – продолжается.

На Лиманском направлении россияне 18 раз штурмовали позиции ВСУ возле Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебового и Надежды. Остановлено 15 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении войска РФ 33 раза штурмовали наши позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Продолжаются бои на 17 локациях.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часова Яра и Ступочек. Все атаки были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий возле Торецка и Щербиновки. Семь атак отбито, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении противник 27 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленовки. Наши защитники отбили 16 атак, 11 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Потери россиян составили 362 военнослужащих убитыми и ранеными. Два танка, шесть автомобилей, ПТРК и антенна управления БПЛА уничтожены украинскими защитниками.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 31 раз вблизи Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово и Успеновки. 23 атаки оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.

На Времивском направлении идут бои вблизи Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки. В районах Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки украинские защитники отразили 23 штурма врага.

На Приднепровском направлении были остановлены три попытки оккупантов атаковать позиции Сил обороны.

В Курской области РФ наши защитники отразили 26 вражеских штурмов, захватчики продолжают атаковать.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кураховском направлении враг имеет значительное преимущество в личном составе и технике. Оккупанты проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города Курахово, пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки.

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