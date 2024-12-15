Оккупанты имеют значительное преимущество, действуют переодетые в гражданское ДРГ: в Генштабе рассказали о ситуации на Кураховском направлении

Кураховское направление на сегодня остается одним из самых горячих на всем фронте. С начала суток в районе Курахово произошло 10 боестолкновений украинских защитников с захватчиками.

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Как сообщает Генштаб ВСУ, наши войска дают отпор оккупантам. Однако враг на Кураховском направлении имеет значительное преимущество в личном составе и технике, захватчики атакуют при поддержке артиллерии и авиации.

В настоящее время противник проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города Курахово. оккупанты пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в южной части города.

"С этой целью, а также в целях захвата важных административных и промышленных объектов и сооружений, расположенных в центральной части города, враг пытается инфильтрировать диверсионно-разведывательные группы. Зафиксированы случаи использования ДРГ под видом гражданских лиц", – предупредили в Генштабе и добавили , что Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия

Командованием принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки, отметили в ВСУ. Напомним, что Кураховское направление входит в зону ответственности ОСГВ "Хортица".

В Генштабе особо подчеркнули, что оккупанты ведут комплексную гибридную войну, и вместе с наступлением "активно реализует специальные операции в информационном пространстве". В частности, противник распространяет ложную информацию о ситуации в городе.

"Лодерживайтесь информационной гигиены и доверяйте официальным источникам. Верьте ВСУ", – призвали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас бойцы из группировки войск "Хортица" осуществляют меры по улучшению тактического положения. Утомительные боестолкновения продолжаются на окраине и в городской застройке Курахово, в городской застройке Временного Яра, восточнее Кругляковки и в районе населенного пункта Шевченково. Также тяжелые бои ведутся и в районе Благодатного, Новотроицкого, Раздольного.

Также войска России в последние дни продвинулись на Покровском и Времивском направлениях. Передовые позиции окупантов уже стоят примерно в четырех километрах от южной окраины Покровска. В то же время, небольшие пехотные группы россиян атакуют к югу от Великой Новоселки.

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