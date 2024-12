Российские войска продвинулись в районах Покровска и Великой Новоселки: в ISW оценили ситуацию. Карта

Войска России, продолжая наступление в Донецкой области, в последние дни продвинулись на Покровском и Времивском направлениях. Передовые позиции оккупантов уже стоят примерно в четырех километрах от южной окраины Покровска.

В то же время небольшие пехотные группы россиян атакуют к югу от Великой Новоселки. О ситуации на этих участках фронта рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Бои под Покровском

По словам аналитиков, геолокационные кадры от 9 декабря показывают, что подразделения армии РФ продвинулись на запад к сельскохозяйственному комплексу, стоящему южнее Новотроицкого в Покровском районе.

Российские источники утверждали, что их силы продвинулись в восточную часть Даченского и к югу от него; к югу от Зеленого и до южного предела села; вдоль линии Донецкой железной дороги к востоку от Шевченко и в полях к западу от поселка; юго-западнее Пушкино; к югу от Новотроицкого.

Также оккупанты вели наступательные действия к востоку от Покровска в районе Проминя и Миролюбовки; юго-восточнее районного цента – возле Лисовки; к югу – н. п. Даченское, Зеленое, Новый Труд, Шевченко, Желтое, Пушкино; юго-западнее города – возле Новотроицкого.

Пропагандисты жаловались, что Силы обороны Украины контратаковали с бронетехники возле Новотроицкого, и что украинские удары разрушили мост через реку Соленую возле этого поселка.

По словам провоенных блогеров из РФ, российское военное командование планирует перебросить дополнительные силы на Покровское направление в неопределенное время с 13 по 18 декабря.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что на линии Новотроицкое – Шевченко – Новый Труд – Даченское действуют подразделения российской 90-й танковой дивизии при поддержке частей 433-го мотострелкового полка; части 90-й танковой дивизии также наступают под Пушкиным, а подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады действуют северо-западнее Селидово.

По его оценке, передовые позиции российских войск возле Шевченко находятся уже примерно в четырех километрах от южных окрестностей Покровска. Российское военное командование привлекло не менее половины личного состава Центрального и Южного военных округов для продвижения к Покровску с юга, ликвидации украинского выступления в Курахово и захвата Великой Новоселки и Времовки.

Наступление РФ на Времевском направлении

По данным ISW, российские войска проводят механизированный штурм размером около взвода, во время которого недавно продвинулись северо-восточнее Ровнополя.

Оккупанты продолжали наступление возле Великой Новоселки; к северу от нее – вблизи Новых Комаров; к северо-востоку – возле Раздольного; к югу – возле Благодатного; к юго-востоку – около Сторожева и к юго-западу – возле Новодаровки и Ровнополя 8 и 9 декабря.

Представитель украинской бригады, действующей в районе Великой Новоселки, заявил, что в настоящее время российские войска пытаются продвинуться к югу от поселка и уменьшили интенсивность штурмов возле Нового Комара. По его словам, оккупанты пытаются найти слабые места в обороне ВСУ и наступать на эти направления небольшими группами пехоты.

Военный обозреватель Машовец сообщил, что возле Благодатного российские силы действуют в составе 60-й мотострелковой бригады, 37-й ОМСБр и 336-й ОМСБр Балтийского флота; под Новыми Комарами замечены подразделения 40-й ОМБр Тихоокеанского флота, а юго-западнее Великой Новоселки действуют захватчики из 127-й мотострелковой дивизии. Вблизи поселка также наступали подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военные аналитики оценивали, что оккупанты пытаются флангировать Покровск с запада и заставить ВСУ отойти от него и Мирнограда. Замысел врага – свести к минимуму необходимость проводить фронтальные наступления на восточные и южные подступы к этим городам.

