Войска РФ пытаются флангировать Покровск: в ISW рассказали о замысле врага и том, что может его остановить

Оккупационная армия РФ, вероятно, пытается флангировать Покровск с запада и заставить Силы обороны Украины отойти от него и Мирнограда. Замысел врага – свести к минимуму необходимость проводить фронтальные наступления на восточные и южные подступы к этим населенным пунктам.

Но продолжение успешных операций украинских беспилотников может снова заставить захватчиков проводить утомительные пехотные штурмы, если ВСУ смогут достаточно задержать и помешать их усилиям охватить райцентр. Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Они напомнили, что российское военное командование сначала определило прямое наступление на Покровск как основную атаку в летне-осенней кампании 2024 года. Но позже оно изменило план, оценив, что силы РФ не смогут захватить город фронтальным штурмом.

Вместо этого командование оккупантов, казалось, определило ликвидацию украинских позиций возле Курахово, Угледара, а впоследствии и Великой Новоселки как предпосылки для охвата Покровска с юга через Селидово.

"Вероятно, российские войска намерены наступать из района Новотроицкое – Новопустынка в направлении Удачного (к западу от Покровска) и Гришино (к северо-западу), чтобы охватить райцентр с юга и запада", – предположили в ISW.

Там также не исключают, что оккупанты стремятся перекрыть автомагистрали Т-05-15, Т-04-06 и М-30 юго-западнее и западнее Покровска, чтобы усложнить украинское материально-техническое обеспечение и заставить ВСУ отойти из Покровска и Мирнограда, не прибегая к проведению дорогостоящих, фронтальных наступлений на эти города.

Так, командование ВС РФ может передислоцировать силы из-под Курахового и Великой Новоселки, включая дополнительные подразделения 90-й танковой дивизии или части 114-й отдельной мотострелковой бригады (51-я ОМСБр, бывший 1-й армейский корпус "ДНР") и усилить российские подразделения, которые сейчас действуют к югу от Покровска.

"Вероятнее всего, оно передислоцирует силы с направлений Курахово и Великая Новоселка только после того, как российские войска захватят или обойдут тактические цели в этих районах, чтобы обеспечить им лучшую географию поля боя", – считают военные эксперты.

Отмечается, что подразделения ВС РФ, которые действуют под Курахово и Великой Новоселкой, устали от месяцев боев и могут иметь проблемы с использованием начального тактического продвижения на Покровском направлении. Для обстрела Покровска с фланга агрессору понадобится гораздо больше времени, живой силы и бронетехники, чем для фронтального наступления на город, поскольку российским войскам придется продвигаться на большие расстояния и захватывать дополнительные населенные пункты.

По мнению аналитиков, ВСУ попытаются установить широкую оборону в этом районе. В РФ выразили обеспокоенность тем, что хорошо установленные украинские оборонные позиции и эффективные операции беспилотников вблизи Шевченко и Новотроицкого могут усугубить наступление путинской армии.

В ISW напомнили, что подразделения беспилотных авиационных комплексов ВСУ сыграли решающую роль в ограничении возможностей России проводить механизированные действия на Покровском направлении в середине 2024 года. Также они побудили российское военное командование отказаться от фронтального наступления на город в конце лета 2024 года.

"Поэтому продолжение успешных операций украинских беспилотников может снова заставить российские войска проводить изнурительные пехотные штурмы на городские районы Покровска в будущем, если Силы обороны смогут достаточно задержать и помешать усилиям России охватить Покровск", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение 7 декабря на Покровском направлении войска РФ совершили 35 штурмовых и наступательных действий. Украинские военные ликвидировали там 146 оккупантов и ранили 194, уничтожили два ББМ и три транспортных средства врага.

