На Покровском направлении ликвидировано 146 окупантов: Генштаб доложил о ситуации на фронте
Силы обороны Украины продолжают сдерживать массированные атаки российских оккупантов на разных участках фронта. За последние сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.
Наиболее упорные бои продолжаются на Покровском, Купянском, Лиманском и других направлениях. Об этом говорится в сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 8 декабря.
С начала суток враг совершил 24 авиационных удара, используя 40 управляемых авиабомб (КАБ), 429 ударов дронами-камикадзе, а также провел почти 3000 артиллерийских обстрелов наших позиций.
На Харьковском направлении украинские военные отразили две атаки противника близ Волчанска. Враг активно применял управляемые авиабомбы в районах Казачьей Лопани и Оришанки.
На Купянском направлении зафиксировано девять атак на украинские укрепления, восемь из которых завершились неудачей врага в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Роща. Авиаудары были нанесены по населенным пунктам Киврашовка, Западное и Большая Шапковка.
На Лиманском направлении российские войска совершили 22 штурма в районах Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. Две атаки все еще продолжаются.
На Краматорском направлении противник пытался продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы. Все семь атак были отражены украинскими воинами.
На Торецком направлении враг совершил семь штурмов в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки, однако все они были остановлены.
Активнее всего враг действовал на Покровском направлении, где совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Основная активность наблюдалась в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого. Российские силы использовали авиационные средства поражения по Новотроицкому. Украинские военные уничтожили 146 оккупантов, ранили 194, уничтожили две бронированные машины и три транспортных средства.
На Кураховском направлении также продолжается активная фаза боевых действий – зафиксировано 42 боестолкновения. Украинские воины успешно отразили атаки врага вблизи Солнцевки, Зари, Курахового, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного. Вражеская авиация активно действовала по населенным пунктам Шевченко, Андреевка, Алексеевка, Богатырь и Константинополь.
На Времивском направлении россияне предприняли 30 попыток прорвать оборону украинских сил в районах Веселой Рощи, Константинопольского, Сухих Ялов, Новодаровки, Новоселки, Темировки, Нескучного и Большой Новоселки. Два боя до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении была отражена одна атака в направлении Новоданиловки, а на Приднепровском направлении противник провел три неудачных штурма. В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
На Курщине украинские защитники отбили 14 атак оккупантов, три боя продолжаются. В других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.
Генштаб ВСУ выразил благодарность украинским воинам из 65-й отдельной механизированной бригады, 406-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова, 68-й егерской бригады имени Алексея Довбуша 48-го отдельного штурмового беспилотных авиационных систем, устойчиво сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте.
Как сообщал OBOZ.UA, попавший в плен Сил обороны Украины в Курской области морпех 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ Роман Шеслер признался, что подписал контракт с МО страны-агрессора исключительно ради выгоды. Он сказал, что пошел на войну против украинцев, чтобы заработать на собственное жилье.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!