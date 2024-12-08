На Покровском направлении ликвидировано 146 окупантов: Генштаб доложил о ситуации на фронте

Силы обороны Украины продолжают сдерживать массированные атаки российских оккупантов на разных участках фронта. За последние сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

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Наиболее упорные бои продолжаются на Покровском, Купянском, Лиманском и других направлениях. Об этом говорится в сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 8 декабря.

С начала суток враг совершил 24 авиационных удара, используя 40 управляемых авиабомб (КАБ), 429 ударов дронами-камикадзе, а также провел почти 3000 артиллерийских обстрелов наших позиций.

На Харьковском направлении украинские военные отразили две атаки противника близ Волчанска. Враг активно применял управляемые авиабомбы в районах Казачьей Лопани и Оришанки.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак на украинские укрепления, восемь из которых завершились неудачей врага в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Роща. Авиаудары были нанесены по населенным пунктам Киврашовка, Западное и Большая Шапковка.

На Лиманском направлении российские войска совершили 22 штурма в районах Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. Две атаки все еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник пытался продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы. Все семь атак были отражены украинскими воинами.

На Торецком направлении враг совершил семь штурмов в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки, однако все они были остановлены.

Активнее всего враг действовал на Покровском направлении, где совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Основная активность наблюдалась в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого. Российские силы использовали авиационные средства поражения по Новотроицкому. Украинские военные уничтожили 146 оккупантов, ранили 194, уничтожили две бронированные машины и три транспортных средства.

На Кураховском направлении также продолжается активная фаза боевых действий – зафиксировано 42 боестолкновения. Украинские воины успешно отразили атаки врага вблизи Солнцевки, Зари, Курахового, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного. Вражеская авиация активно действовала по населенным пунктам Шевченко, Андреевка, Алексеевка, Богатырь и Константинополь.

На Времивском направлении россияне предприняли 30 попыток прорвать оборону украинских сил в районах Веселой Рощи, Константинопольского, Сухих Ялов, Новодаровки, Новоселки, Темировки, Нескучного и Большой Новоселки. Два боя до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении была отражена одна атака в направлении Новоданиловки, а на Приднепровском направлении противник провел три неудачных штурма. В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

На Курщине украинские защитники отбили 14 атак оккупантов, три боя продолжаются. В других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Генштаб ВСУ выразил благодарность украинским воинам из 65-й отдельной механизированной бригады, 406-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова, 68-й егерской бригады имени Алексея Довбуша 48-го отдельного штурмового беспилотных авиационных систем, устойчиво сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, попавший в плен Сил обороны Украины в Курской области морпех 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ Роман Шеслер признался, что подписал контракт с МО страны-агрессора исключительно ради выгоды. Он сказал, что пошел на войну против украинцев, чтобы заработать на собственное жилье.

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