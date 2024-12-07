Российский морпех признался, почему пошел на 'СВО', и пожаловался на плохих командиров. Видео

Морпех 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ Роман Шеслер попал в плен Сил обороны Украины в Курской области России. На допросе он признался, что подписал контракт с МО страны-агрессора ради выгоды, для "приобретения личного жилья".

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Соответствующим видео поделился в Telegram журналист Юрий Бутусов. "Ну это хотя бы честно", – пошутил он об ответах российского военнослужащего.

Сначала боевика направили во временно оккупированный Севастополь на учебку. Готовили захватчика 10 дней, после чего отправили на фронт на Курщину, где оставили без еды и воды.

"К командирам отношусь очень плохо, так как ничего не делают, не выполняют. Воду добываем сами, еду сами", – сказал Шеслер.

Оккупант попросил Российскую Федерацию обменять его на украинских военнопленных.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года в проект "Хочу найти" поступило 6876 заявок от россиян на поиск их родственников – военнослужащих ВС РФ, которые пропали на "СВО" против Украины. Местами наибольших таких потерь по-прежнему являются Покровский и Бахмутский районы Донецкой области, а также российская Курщина.

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